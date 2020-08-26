«Представьте, если бы мы вышли все в селе и начали протестовать. Что бы вы ели?» Что думают жители Постав о политической ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Как сделать более привлекательными малые города для молодежи? Насколько широки возможности для трудоустройства в летнее время школьников? И нужно ли рекламировать сельский туризм самим сельчанам? «Открытый диалог» с активистами БРСМ прошел в Поставах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответы молодые люди (школьники, студенты и рабочая молодежь) искали вместе с представителями власти. Конечно, не обошлось и без обсуждения сложившейся ситуации в стране. Что лишний раз подтверждает: новое поколение белорусов не может оставаться равнодушным к будущему своей родины.

Ольга Мешко, педагог-организатор средней школы №1:

Очень важно все-таки фильтровать ту информацию, которая к нам поступает с разных сторон, из разных социальных сетей. Мне бы хотелось, чтобы все-таки молодежь сейчас уважала друг друга. И взрослые люди. Я понимаю, отстаивать свою позицию, каждый борется за свою сторону. Но все-таки очень важно, чтобы уважали друг друга. Прислушивались к чужому мнению.

Елена Зубко, победительница конкурса «Властелин села»:

Слава богу, что у нас тихо, мирно, спокойно. Все жители села тоже имеют разные мнения, есть у нас такие люди. Но мы же не выходим, не воюем огородами. А представьте, если бы мы вышли все в селе и начали протестовать. Стали бы все комбайны, никто бы не работал. Что бы вы ели?

Поставчане предложили возобновить конкурс среди работающей молодежи «Путь к успеху» – в 2020 году его отменили в связи с пандемией. И в целом больше внимания уделять именно трудящимся. Например, создать в рамках структуры БРСМ свой союз работающей молодежи.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Встреча с молодежью – это, конечно же, всегда очень важно. Это очень интересно. Потому что именно на этих встречах мы можем почерпнуть новую информацию. Мы можем узнать об идеях, о проблемах молодежи, которые существуют в данный момент. И наша основная задача – помочь эти проблемы решить. Сегодня у нас была озвучена одна из главных даже не проблем, а скорее пожелание: реализовывать больше мероприятий по работе с сельской молодежью.