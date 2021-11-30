«Представляются работником банка». Как реагировать, когда звонят мошенники и сколько банковских карт нужно иметь для безопасности?

30 ноября празднуется Международный день защиты информации, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Цель этого дня – напомнить всем окружающим, а также пользователям о необходимости защиты своих компьютеров и всей хранимой в них информации. Также не забывайте о безопасности в интернете. Ведь киберпреступники не дремлют. Их цель – заполучить ваши кровно заработанные деньги и присвоить их. Как не попасться на удочку мошенников и не лишиться своих сбережений? Об этом расскажет Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД, полковник милиции. Александра Каштанова, ведущая:

Все активнее информационные технологии используются, чтобы совершить мошенничество или какие-то вымогательства. С чем это связано? «Сегодня это 14,6 тысячи преступлений, плюс-минус порядка 50»

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД, полковник милиции:

Прежде всего это связано с развитием цифровизации, абсолютно все уходит в цифру. Как мы всегда говорили, цифра – это благо. Но не все знают элементарные правила. Которые необходимо выполнять, чтобы не стать жертвой кибермошенников. Дмитрий Потапович, ведущий:

Если говорить о статистике, сколько киберпреступлений было зафиксировано в Беларуси в последнее время? Андрей Ковалев:

Сегодня это 14,6 тысячи преступлений, плюс-минус порядка 50 преступлений. Цифра постоянно меняется, она, естественно, к концу года немножко вырастет. Да, это немножко меньше с аналогичным периодом прошлого года, но это прежде всего благодаря той слаженной комплексной работе МВД и всей правоохранительной системы, Следственного комитета и всех госорганов, естественно, телевидения и СМИ, которые освещали эту проблему неоднократно, говорили о ней, как не стать жертвой, и предостерегали наших граждан. Александра Каштанова:

А какие киберпреступления существуют? Есть такие понятия, как вишинг, фишинг. Некоторые из них люди впервые слышат. Что это такое? «Вам звонят, представляются работником банка, сотрудником правоохранительных органов»

Андрей Ковалев:

Очень много видов и способов киберпреступлений. Сегодня мошенничество посредством Сети – это распространенное преступление в мире. Вишинг и фишинг – это разновидности так называемых киберпреступлений. Вишинг – это когда вам звонят, представляются работником банка, сотрудником правоохранительных органов, близким либо дальним родственником, просят какую-то личную информацию, данные БПК. Либо когда уже происходит двухфакторная аутентификация, подвязывают ваш мобильный телефон, какие-то цифры из вашего телефона. Фишинг – производное слово от английского fish – ловля на живца, рыбак, ловец. То есть может быть в комплексе и вишинг, и фишинг. Сначала вас разводят, выводят на определенную модель поведения. Если вы не предоставляете какие-то сведения, предлагают перейти по ссылке. Как правило, это вредоносная ссылка. Вы переходите, заражаете свое устройство вредоносным ПО. Тем самым даете злоумышленнику полный доступ к вашему мобильному либо другому устройству. Дмитрий Потапович:

Вы упомянули сотрудников банка. Действительно, в последнее время участились звонки из мессенджеров от якобы сотрудников банка. Что нужно знать, чтобы избежать злоумышленников и не попасться на их удочку?

Андрей Ковалев:

Прежде всего, любой сотрудник банка не будет у вас интересоваться персональной информацией, потому что он ее знает. Сотрудник банка пригласит в любое отделение банка, в любой время, чтобы идентифицировать, что вы это вы, и разрешит тот или иной конфликт. Для блокировки денежных средств ваше присутствие и согласие не требуется. Если мы либо сотрудники банка видят, что что-то происходит, у нас достаточно сил и средств заблокировать ваши деньги, если это своевременно, без вашего согласия. Александра Каштанова:

А как реагировать? Потому что многие люди теряются. Кто-то сразу понимает, что это преступление, говорит: до свидания, я не разговариваю по мессенджеру с сотрудниками банка. Кто-то начинает проверять или верить, что, возможно, что-то произошло, нет связи. Как отвечать на такие звонки? Андрей Ковалев:

Все очень просто. Мы стали очень демонстрационными, публичными, привыкли жить в Сети. Не даром бытует такое мнение: если тебя в Сети нет, то тебя нет. Мы оставляем очень много личной информации в социальных сетях, мессенджерах: фотографии, анкетные данные. Мы привыкли и стали беспечными, что этим воспользоваться либо воздействовать на вас. Это социальная инженерия, психология, когда ту или иную личность изучают и потом просто разговором, личными данными якобы сотрудник банка либо правоохранительной системы дает понять, что он о вас действительно что-то знает. Вы просто начинаете верить. Никто не застрахован. И вы, и я – любой человек в этой студии, в мире может стать жертвой кибермошенников.

Александра Каштанова:

Какую информацию ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам? Андрей Ковалев:

В 2021 году мы ввели новое понятие, как цифровое воспитание. Все должно начинаться с семьи. Вы должны научить своего ребенка пользоваться мобильным телефоном, банковской картой, социальными сетями, своими аккаунтами, игровыми аккаунтами. Потому что игровая валюта и денежные средства – это фактически одно и то же. Это не просто картинка на мониторе. Нужно подготовить ребенка ко взрослой цифровой жизни. Потом это должна подхватить школа, вуз, трудовой коллектив, куда он пришел. Все начинается с семьи. Все правила, о которых мы неоднократно говорили, простые. Существует такое мнение, что у вас должно быть две SIM-карты любого оператора сотовой связи. Одна личная. Для родственников, семьи, вторая – рабочая. Для каких-то контактов, звонков. Также у вас должно быть несколько почтовых ящиков, один личный, семейный, другой – для подтверждения каких-то торговых сделок любого интернет-ресурса. Естественно, должно быть несколько банковских карт. Как банковских карт, так и банковских счетов. Нельзя хранить все яйца в одной корзине, потому что если к одному счету выпущено несколько банковских карт и будет компрометация одной из карт, это фактически компрометация счета, и денег у вас нет. Поэтому несколько банковских карт однозначно, несколько счетов однозначно. Должно быть очень четкое разделение – зарплатная, для интернета, каких-то покупок онлайн, ее можно сделать и виртуальной, и должна быть так называемая карта для отпуска с какими-то суммами, с которыми вы будете выезжать на территорию других государств, проставлять необходимые ограничения. Если будет этот минимальный свод, о котором мы всем говорим, это элементарно, вы очень сильно себя обезопасите и у вас много шансов не стать жертвой кибермошенников. Как безопасно совершать платежи в интернете?

Андрей Ковалев:

Когда мы что-то покупаем либо продаем, должны понимать, что размещаем информацию. Я могу выступить под видом покупателя, за благовидным предлогом, что меня заинтересовал ваш товар или услуга, написать вам сообщение. И вот у меня уже телефон. Попросить у вас описание товара либо услуги – вот у меня уже ваш почтовый ящик. Предложить вам рассчитаться банковской картой, это удобно плюс ковидные ограничения, можно откуда угодно попросить вашу банковскую карту, ни в коем случае не прося CVV с оборота, вы мне любезно предоставите эти реквизиты, потому что фактически я ваш покупатель, вы заинтересованы. Далее, как вариант, я вам предложу перейти по ссылке (несколько раз пробовал перевести денежные средства, у меня не получилось, зайдите, посмотрите). Вы переходите по вредоносной ссылке, открываете ее. Заражаете свое устройство, видите, что я производил какие-то оплаты. Я дальше начинаю говорить, что это, возможно, разные банки, процессинги, разные государства – нужно какое-то время, подождите, я вам обязательно переведу. Но все, что нужно было, уже свершилось. Я под вашей беспечностью – вы хотели продать товар, я завладел необходимой информацией, вашим вниманием и вывел вас на определенную линию поведения. О чем мы и говорили – вишинг и фишинг. Вы перешли по вредоносной ссылке, то есть желаемый результат достигнут. Я завладел вашим устройством, в последствии – всеми денежными средствами.

Александра Каштанова:

А есть ли какие-то программы, которые могут защитить устройство от вредоносных ссылок? Андрей Ковалев:

Конечно. Под то или иное ПО предусмотрены антивирусные программы, лицензионные. Их можно в своих Play Market либо iOS скачать, настроить соответствующим образом, и вы себя значительно обезопасите. Но мы всегда говорим: от незнакомых людей, красивых женщин, магазинов не переходите по ссылкам, не открывайте корреспонденцию, удаляйте ее, потому что вы можете стать жертвой. Александра Каштанова:

Какая работа проводится сотрудниками правоохранительных органов, чтобы бороться с киберпреступностью? Мы осложним мошенникам жизнь по выводу денежных средств, тем самым защитим наших граждан