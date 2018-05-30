«Представляю, что будет дальше, и становится интересно»: что говорят выпускники школ-2018

Новости Беларуси. Для школьников по всей Минской области прозвучал последний звонок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 21 тысяча выпускников побывали на торжествах. Из них 8000 скоро получат аттестат о среднем образовании.

Впереди выпускные экзамены, а пока – можно отдохнуть. Белые банты у девочек, красные ленты с надписью «выпускник» и звуки вальса – для каждого выпускника этот день особенный.