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«Представляю, что будет дальше, и становится интересно»: что говорят выпускники школ-2018

30 мая 2018 15:04
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Новости Беларуси. Для школьников по всей Минской области прозвучал последний звонок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 21 тысяча выпускников побывали на торжествах. Из них 8000 скоро получат аттестат о среднем образовании.

«Представляю, что будет дальше, и становится интересно»: что говорят выпускники школ-2018-1

Впереди выпускные экзамены, а пока – можно отдохнуть. Белые банты у девочек, красные ленты с надписью «выпускник» и звуки вальса – для каждого выпускника этот день особенный.

«Представляю, что будет дальше, и становится интересно»: что говорят выпускники школ-2018-4

Анастасия Хоботова о прощании со школой в видеоматериале.

# Последний звонок # общество # Фотофакт

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