«Такое бывает раз в жизни!» Белорусские выпускники собрались около «Минск-Арены» на республиканский последний звонок

Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал сегодня, 30 мая, для белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже вечером тысячи выпускников соберутся на большом празднике в «Минск-Арене», где их ожидает яркий концерт.

Наша съемочная группа уже работает в эпицентре нынешнего события. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

Выпускники собираются к «Минск-Арене», где их ждет концерт. Вокруг много развлекательных площадок, проводятся мастер-классы по танцам, спортивные конкурсы. И, безусловно, множество фотозон.

Впервые республиканский последний звонок проходит с таким размахом. Сегодня здесь более 10 тысяч ребят, которых пригласили из каждой области нашей страны (больше всего – из Минска).

С каким же настроением и эмоциями выпускники готовились к празднику – смотрите в видеоматериале.