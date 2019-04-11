Представлены поправки в законодательство по ЖКХ. Что изменится?

Новости Беларуси. В Беларуси появится государственная служба заказчиков жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парламенте представили поправки в законодательство по ЖКХ.

Теперь жильцы смогут заключать договор всего с одной структурой – заказчиком коммунальных услуг. А она уже, по принципу доверительного управления, будет взаимодействовать с поставщиками. То есть уполномоченный специалист будет следить за объемом поставленных услуг, качеством работы. Нововведение позволит более эффективно защищать права потребителей и упростит отношения между ними и исполнителем. Внедрение этого механизма не повлечет повышение тарифов на коммуналку.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Сегодня покупатель должен иметь 6, 7, 8 договоров, должен внимательно блюсти: а помыли, а подмели, обслужили ли дом. Зачастую он не может зайти в тепловой узел, он не знает, обслужили его к зиме или нет.

Появляется одна организация, которая обязана будет ему предоставить весь спектр информации, начиная от того, сколько денег потрачено на жилой дом (включая бюджетные средства), как распорядились теми средствами, которые получены от населения. И заканчивая изучением опросом: а чтобы жители еще хотели нового в своем жилом доме.