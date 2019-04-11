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Общереспубликанский субботник в Беларуси пройдёт 20 апреля

11 апреля 2019 12:10
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Новости Беларуси. Правительство определило не только дату, но и получателей средств, которые будут заработаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Общереспубликанский субботник в Беларуси пройдёт 20 апреля-1

Половина денег остаются в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, благоустройство, реконструкцию историко-культурных памятников, мест боевой и воинской славы. Вторую половину средств направят на капитальный ремонт монумента Победы в Минске.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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