Общереспубликанский субботник в Беларуси пройдёт 20 апреля

Новости Беларуси. Правительство определило не только дату, но и получателей средств, которые будут заработаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правительство определило не только дату, но и получателей средств, которые будут заработаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Половина денег остаются в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, благоустройство, реконструкцию историко-культурных памятников, мест боевой и воинской славы. Вторую половину средств направят на капитальный ремонт монумента Победы в Минске.