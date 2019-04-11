В сапогах, туфлях и на руках. Что ждёт участников фестиваля бега «Языльская десятка»

Национальный фестиваль бега «Языльская десятка» проходит в г. Старые дороги. Минской области. В программе «Центральный регион» рассказываем, как зарождалась и развивалась идея создания этого спортивного мероприятия.
Национальный фестиваль бега «Языльская десятка» проходит в г. Старые дороги. Минской области. В программе «Центральный регион» рассказываем, как зарождалась и развивалась идея создания этого спортивного мероприятия.
Николай Михайлович Грузд – основатель Национального фестиваля бега «Языльская десятка». Впервые его провели в 1988 году. Сегодня – это большой спортивный праздник, объединяющий любителей бега со всей страны.
Николай Грузд, директор ГУО «Языльская средняя школа имени Героя Советского Союза Г.А. Половчени»:
Всё это зарождалось как не фестиваль, конечно же, а как простой спонсорский пробег, посвящённый героям Гражданской войны. Потом это был всесоюзный пробег. Кстати, к нам приезжали из 13 республик Советского Союза – Второй легкоатлетический всесоюзный пробег. А уже с третьего мы его начали называть «Языльская десятка». Потому что основной дистанцией было 10 км, и символ наш – Буслик, потому что по трассе нашей было где-то 6 гнезд. И по этой трассе, по центральным улицам они гнездились. И мы удачно так совместили это всё.
История уже большая – 32 пробега. И мы должны сказать огромное спасибо – в своё время мы придумали этот пробег с Сергеем Александровичем Зыковым. Он до сих пор работает в Федерации лёгкой атлетики. И он много сделал для его развития. В последнем пробеге у нас участвовало порядка 3,5 тысяч участников.
В «Языльской десятке» нет ограничений по возрасту. Пробежаться даже не на результат, а в своё удовольствие могут и дети, и даже пенсионеры. В своё время на «Языльскую десятку» стремились попасть люди за несколько тысяч километров от места соревнований.
Николай Грузд:
Мы хотим больше уделять внимание корпоративному бегу. Как школьному, так и для взрослых людей. Чтобы они все вместе бежали, не на время, чтобы они получали удовольствие от этого. Семейные эстафеты мы провели: смотрим – хорошо пошло. Мы семейные эстафеты ввели в «Языльскую десятку». Сейчас мы проводим эстафеты для руководителей. Мы хотим привлечь влюблённых – для молодых пар. Чтобы первым этапом мужчина бежал в сапогах, вторым этапом чтобы женщина бежала в туфлях, а третьим этапом, чтобы мужчина на руках нёс её. Вот такая задумка есть. И я думаю, что мы воплотим это.
Сейчас Николай Михайлович готовит детей к летним соревнованиям по многоборью и легкоатлетическому празднику «День бегуна». Очередная «Языльская десятка», которая соберёт сотни участников, пройдёт в сентябре.