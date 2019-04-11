В сапогах, туфлях и на руках. Что ждёт участников фестиваля бега «Языльская десятка»

Николай Грузд:

Мы хотим больше уделять внимание корпоративному бегу. Как школьному, так и для взрослых людей. Чтобы они все вместе бежали, не на время, чтобы они получали удовольствие от этого. Семейные эстафеты мы провели: смотрим – хорошо пошло. Мы семейные эстафеты ввели в «Языльскую десятку». Сейчас мы проводим эстафеты для руководителей. Мы хотим привлечь влюблённых – для молодых пар. Чтобы первым этапом мужчина бежал в сапогах, вторым этапом чтобы женщина бежала в туфлях, а третьим этапом, чтобы мужчина на руках нёс её. Вот такая задумка есть. И я думаю, что мы воплотим это.