В стеклянной таре и без консервантов: как в Беларуси делают голубичный нектар и биосоки

Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили Стародорожский плодоовощной завод. Предприятие начинает свою историю в 1971 году и прошло через большое количество реконструкций и преобразований. Вход в состав Слуцкого сахарорафинадного завода стало последним изменением. И, пожалуй, с этого момента началось самое активное производство.

Дарья Тюникова, начальник производственного цеха УП «Стародорожский плодоовощной завод»:

Наше предприятие специализируется на производстве плодовоовощной продукции. Мы делаем упор на переработку дикорастущего сырья, произрастающего в нашей местности. Это клюква, брусника, черника, голубика, малина, вишня. В принципе, всё сырье мы заготавливаем сами. Исключение составляют гранатовый сок и томатная паста. Потому что это в нашей местности не произрастает.

Одним из наших приоритетных направлений является переработка берёзового сока. Сейчас как раз сезон. Контроль качества начинается далеко за пределами нашего предприятия. Специалисты предприятия выезжают в лесхозы, с которыми у нас заключён договор на поставку сока. Там изучается место, где заготавливается сок. Делянка должна быть максимально удалена от сельхозугодий, от трассы. Также изучается, как происходит сбор сока, его доставка на наше предприятие.

Продолжается проверка уже на предприятии, где есть своя лаборатория. Специалисты проводят полный цикл анализов, в том числе, на натуральность и наличие радионуклидов в ягоде. Качество – главный принцип предприятия. Об этом свидетельствует и упаковка соков, а именно: только стеклянные бутылки. Это, во-первых, экологичнее и плюс для покупателя, который своим намётанным глазом может оценить продукт.

Дарья Тюникова:

Для всех консервных предприятий существует проблема сезонности. В тёплый период времени идет переработка, когда есть свежее сырье. В зимний период свежего сырья нет, поэтому мы работаем на своих полуфабрикатах, которые успели заготовить в летний сезон. Март-апрель – это время переработки и заготовки берёзового сока. Летние периоды и осень – это уже фрукты и ягоды. Выбор продукции у завода широкий. Соков, морсов и нектаров – более 3 десятков видов. Кстати, спросом больше пользуется берёзовый сок, клюквенный морс и морковно-яблочный нектар.

Отдельная категория – томатная продукция. Завод также выпускает фруктовую консервацию. В планах – включить в линию переработки грибы. Дарья Тюникова:

Используется рецептура, утверждённая государственными органами. И есть рецептура, которая разработана непосредственно нашим предприятием. И используем их только мы. У предприятия есть собственный сад, где выращивают яблоки. Их используют для повидла, а вот для реализации яблочного сока нет необходимого оборудования. Поэтому его закупают у партнёров, а уже потом работает фантазия в плане сочетания с собственными ягодными соками.

В саду также занимаются выращиванием голубики. Ягода прихотливая, поэтому над процессом работают исключительно профессионалы. Дарья Тюникова:

В пример можно привести нектар голубичный. Потому что голубика – ягода, встречающаяся нечасто. И на одной из выставок «Продэкспо» в Москве наш голубичный нектар был отмечен золотой медалью путём открытого голосования. Вся наша продукция выпускается в стеклянной упаковке. Мы не добавляем никаких консервантов. И благодаря тому, что продукция проходит стерилизацию – это высокотемпературный нагрев, она может храниться два года. Завод поставляет на рынок так называемые биосоки. Они не содержат сахара и предназначены для людей, страдающих сахарным диабетом. Предприятие постоянно модернизирует техническую базу. Так в прошлом году приобрели итальянскую линию по механизированному разливу варенья. Да этого процесс был ручным. Новая технология позволит увеличить объёмы производства и сократить время.