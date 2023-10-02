«Представлены почти все факультеты». Конкурс БГУ «Кубок первокурсника» провели в Минске

Новости Беларуси. Познакомиться с культурой и традициями стран мира, а также показать свой творческий и спортивный потенциал. В столице прошел традиционный конкурс БГУ «Кубок первокурсника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий год подряд победа – у представителей факультета географии и геоинформатики.

Конкурс начался с квеста – спортивные соревнования совместили с проверкой эрудиции. Второй этап – демонстрация творческих номеров. Их посвятили культурам разных стран.

Анна Бочарова, студентка БГУ: Мы готовим визитку и творческий номер. В визитке мы представляем больше традиции Мексики, о том, какие у них есть музыканты и национальные костюмы. В творческом номере мы хотим показать праздник, который празднуется в Мексике, – это День мертвых.

Алексей Пикус, секретарь БРСМ БГУ:

Каждый факультет представляет свою команду, в команде от 10 до 15 человек и порядка 20 болельщиков на каждую команду. Представлены практически все факультеты – это 17 команд из 20-ти. Все конкурсы направлены на всестороннее развитие ребят. Ребята, прежде чем показать творческий номер, изучают культуру, традиции страны, чтобы больше в нее вникнуть. Национальные обряды, национальные костюмы.

Конкурс проводится среди первокурсников более десяти лет. Он призван сплотить студентов и наладить дружеские связи.