Энергосистема Беларуси готова к наступлению холодов, проведён ремонт на электротехническом оборудовании

Энергосистема Беларуси готова к наступлению холодов. В межотопительный период проведены ремонтные работы на электротехническом оборудовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выполнен ремонт теплотрасс. Газоснабжающие организации провели необходимые работы на газопроводах.

Как рассказал в эфире «Недели» на СТВ замминистра энергетики Денис Мороз, в соответствии с распоряжением Президента, которое было подписано еще в 2020 году, продолжается серьезная работа по расширению просек в системе электроснабжения Беларуси.

На какой стадии строительство АЭС и как белорусам выгодно согреться зимой? Обсудили с замминистра энергетики.

Дело в том, что чем шире просека, тем меньше вероятность падения дерева на линию электропередачи при шквалистом ветре, которое может вызывать проблемы в электроснабжении. Чтобы бороться со стихийными явлениями, в системе Министерства энергетики создаются аварийные бригады. Сейчас их, полностью укомплектованных необходимыми материалами и оборудованием, 1 400.