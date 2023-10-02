На БелАЭС приступили к комплексному опробованию оборудования второго энергоблока

Новости Беларуси. Без прорывных и современных технологий государство не развивается. Ядерная энергетика – технология суперсовременная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко считает, что в будущем Беларуси будет полезна и вторая атомная электростанция. Предложение построить ее на востоке страны уже озвучивалось Президентом, и такая возможность изучается.

Что касается первой Белорусской атомной станции, то здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы АЭС под особым вниманием и требуют взвешенного подхода. Как сообщили в Минэнерго, началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Соответствующее разрешение выдано Госатомнадзором накануне. Специалисты поясняют, что это завершающий подэтап опытно-промышленной эксплуатации. В течение 15 суток энергоблок будет работать в непрерывном режиме на номинальной мощности в 100 %.