Вадим Елфимов: «Как только война закончится, Зеленского грохнут тем или иным способом»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Известно изречение – хочешь мира, готовься к войне. А если не хочешь мира? Тогда живи в этой войне. Зеленский уже публично высказался в подобном безумном ключе в своем недавнем интервью. «Так можно жить! – обрадовался он. – Мы можем воевать хоть 50, хоть 70 лет!» Но думается, мечта Зеленского – столетняя война, какая уже тянулась в Европе. «А после нас хоть потоп», – как говорил еще один «лучший» европеец король Франции Людовик XV. Впрочем, не он один. Это лозунг всякого капиталиста и всякой капиталистической нации, точно подметил Карл Маркс.

Так что для Зеленского теперь его жизнь – это и есть война. Не в том смысле, что он полезет сам в окоп (он-то до последнего будет отсиживаться у себя в бункере), а в том, что он живет, пока идет война. Как только война закончится, его грохнут тем или иным способом. А кто именно, это уже Зеленскому без разницы. Его жизнь – безумный полет черной бабочки над пожарищем.