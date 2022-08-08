Александр Лукашенко: Миорский металлопрокатный завод теперь государственное предприятие

Миорский металлопрокатный завод теперь государственное предприятие. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками завода, сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил, что, когда принималось решение о строительстве в Миорах нового завода с привлечением частного инвестора, государство поддержало этот проект. Ведь такое предприятие поспособствовало бы развитию района. Но собственники свое общение не выполнили, сорвав сроки введения производства в эксплуатацию и начав увольнять людей. Более того, они оказались нечистыми на руку.

В итоге государство вмешалось в ситуацию и завод наконец-то вышел из простоя и начал работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш руководитель с сегодняшнего дня – полноправный директор (руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов. – Прим. БЕЛТА). Никаких банкротств, никаких производств – там черт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят.