В Гомельской области собрали половину урожая зерновых

Новости Беларуси. 3 миллиона 245 тысяч тонн – такой урожай зерна на утро 8 августа собран в Беларуси. С каждого гектара по прежнему получают больше на 5 центнеров, чем в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом обмолочено 865 тысяч. Это около 40 % площадей. По темпам Брестскую область нагоняет Гомельская, там уже половина жатвы позади. Ну а брестские хлеборобы, вероятнее всего, сегодня объявят о собранном миллионе тонн зерна нового урожая. Там еще остается менее трети полей, где предстоит работать технике. Самый увесистый колос на гродненской земле: на круг там получают более 53 центнеров.