Поступление без экзаменов. Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза приглашает абитуриентов

Возможность получить престижную профессию дарит абитуриентам Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза. Он основан в 1959 году и сегодня является учебным заведением с многопрофильной системой подготовки и переподготовки кадров.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:

Успешно коррелируя традиции, заложенные в прошлом, с новациями, которые внедряются в образовательный процесс сегодня, на наш взгляд, мы готовы и успешно справляемся с задачей подготовки конкурентоспособного специалиста как для народно-хозяйственного комплекса Республики Беларусь, так и для системы потребительской кооперации в частности.

Обучение в колледже осуществляется на основе общего базового и среднего образования. Колледж предлагает абитуриентам пройти подготовку по одной из следующих специальностей: производство продукции и организация общественного питания, операционная деятельность в логистике, программное обеспечение информационных технологий, коммерческая деятельность, технология пищевых производств, производство биотехнологической продукции, общественное питание.