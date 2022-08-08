Поступление без экзаменов. Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза приглашает абитуриентов

Возможность получить престижную профессию дарит абитуриентам Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза. Он основан в 1959 году и сегодня является учебным заведением с многопрофильной системой подготовки и переподготовки кадров.
Возможность получить престижную профессию дарит абитуриентам Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза. Он основан в 1959 году и сегодня является учебным заведением с многопрофильной системой подготовки и переподготовки кадров.
Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:
Успешно коррелируя традиции, заложенные в прошлом, с новациями, которые внедряются в образовательный процесс сегодня, на наш взгляд, мы готовы и успешно справляемся с задачей подготовки конкурентоспособного специалиста как для народно-хозяйственного комплекса Республики Беларусь, так и для системы потребительской кооперации в частности.
Обучение в колледже осуществляется на основе общего базового и среднего образования. Колледж предлагает абитуриентам пройти подготовку по одной из следующих специальностей: производство продукции и организация общественного питания, операционная деятельность в логистике, программное обеспечение информационных технологий, коммерческая деятельность, технология пищевых производств, производство биотехнологической продукции, общественное питание.
Татьяна Грабовская:
Белкоопсоюз является единственной структурой, которая сохранила сеть ведомственных учреждений образования без привлечения средств государственного бюджета. Ежегодно на содержание учреждений образования и подготовку кадров системой направляется около 2 миллионов рублей. Сегодня в учреждениях образования системы обучается около 6 000 студентов и учащихся, из них более 500 обучается по направлениям организаций потребительской кооперации.
Поступление в Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза имеет массу преимуществ: поступление без вступительных испытаний, возможность начать работать по профессии уже во время учебы, предоставление места в общежитии, возможность последующего поступления в вуз без ЦТ и получение высшего образования за три года.
Татьяна Грабовская:
За последние пять лет нашими учреждениями выпущено порядка 12 тысяч молодых специалистов. Из них около 2 500 ушли работать в организации системы потребительской кооперации. Мы постоянно занимаемся мониторингом вопроса закрепляемости молодых специалистов в организациях системы. На сегодня закрепляемость составляет порядка 80 %. Очень серьезное внимание мы уделяем и экспорту образовательных услуг. За последние 2,5 года объем составляет порядка 613 тысяч долларов США. Сегодня в наших учреждениях образования обучаются студенты и учащиеся из более чем 13 стран ближнего и дальнего зарубежья.