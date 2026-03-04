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В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск

04 марта 2026 05:57
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Память о подвиге и героизме сотрудников и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Спасо-Евфросиниевском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск-2

Панихиду в честь тех, кто не вернулся со службы, возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Дань уважения погибшим сотрудникам отдали министр внутренних дел Иван Кубраков и родственники тех, кто, не жалея собственных жизней, боролся за безопасность белорусов.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск-4

Алла Плуц:
Мой отец, начальник паспортного стола Червенского РОВД, погиб при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, всегда это очень печально и через всю жизнь проносится. Я желаю всем сотрудникам, чтобы они всегда возвращались домой, чтобы их дожидались близкие.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск-6

После церемонии Иван Кубраков пообщался с членами семей погибших героев. Министр вручил им памятные подарки, а настоятельнице монастыря – сертификат на благоустройство территории. Митрополит Вениамин передал главе МВД копию Креста Евфросинии Полоцкой.

# Милиция Беларуси # Иван Кубраков # Вениамин

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