В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск

Память о подвиге и героизме сотрудников и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Спасо-Евфросиниевском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Панихиду в честь тех, кто не вернулся со службы, возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Дань уважения погибшим сотрудникам отдали министр внутренних дел Иван Кубраков и родственники тех, кто, не жалея собственных жизней, боролся за безопасность белорусов.

Алла Плуц:

Мой отец, начальник паспортного стола Червенского РОВД, погиб при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, всегда это очень печально и через всю жизнь проносится. Я желаю всем сотрудникам, чтобы они всегда возвращались домой, чтобы их дожидались близкие.