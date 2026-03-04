В Гродно проходит республиканский промопроект по выбору студенческих отрядов

Гродно присоединилось к республиканскому промопроекту по выбору студенческих отрядов. Учащиеся местных вузов уже могут решить, как провести лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа в студотряде – отличный способ разнообразить каникулы: ребята не только решают материальные вопросы, но и расширяют кругозор, осваивают новые профессии, учатся работать в команде. Прошлым летом в Гродненской области сформировали 610 отрядов. Возможность включиться в работу молодежи предоставили около 300 организаций региона, среди которых и Белорусская железная дорога.

Виктория Салейко, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Общение с людьми, с разными людьми из разных уголков Беларуси. Также мы еще ездили в Россию, также из России ездили в Питер. Заработали мы очень неплохо.

Егор Бухгоровский секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В этом году у нас планы тоже большие. И также хочется сказать о том, что одним из приоритетов студенческих отрядов именно у нас в вузе, что любой студент имеет доступ в образовательном портале, в разделе «Студенческие отряды», где представлены все направления, все вакансии. На сегодняшний момент их уже около 70 представлено.

Узнать о вакансиях и новых направлениях можно из творческих презентаций отрядов и промоакций.