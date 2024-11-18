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Новые методы лечения сахарного диабета обсудили на семинаре в Минске

18 ноября 2024 06:47
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Новые перспективные методы лечения сахарного диабета обсудили специалисты в Минске. Сегодня этот диагноз у каждого 10-го жителя Земли, половина из них об этом даже не подозревает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые методы лечения сахарного диабета обсудили на семинаре в Минске-2

В Беларуси зарегистрировано почти 380 тысяч пациентов с таким заболеванием. Каждый год цифра увеличивается в среднем на 5-8 %. Одной из главных причин возникновения диабета медики называют наличие лишнего веса, малоподвижный образ жизни и употребление слишком калорийной пищи.

Новые методы лечения сахарного диабета обсудили на семинаре в Минске-4

Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
53 % населения Беларуси имеют лишний вес и ожирение. Это основная причина, которая приводит к развитию основного фактора риска сахарного диабета второго типа. Хорошая новость – то, что этим риском можно управлять. Физическая активность – основной шаг к управлению сахарным диабетом и профилактике сахарного диабета.

Новые методы лечения сахарного диабета обсудили на семинаре в Минске-6

Тимур Юнусов, управляющий фитнес-клубом:
Правильный образ жизни включает в себя банальные вещи: полноценный сон (не меньше 7-8 часов), не больше 2-3 часов перерыва в питании и, однозначно, принимать витамины для того, чтобы обеспечивать организм всеми питательными веществами.

Диагноз хронического сахарного диабета медики могут снять и установить ремиссию. Для этого у пациента должен сохраняться нормальный уровень глюкозы в крови на протяжение полугода без применения лекарств.

# Здоровье # Елена Юреня

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