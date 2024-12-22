Представительницы БСЖ организовали праздничную программу для ребят из Витебской и Могилевской областей

Свет далеких звезд и галактик – в подарок. Экскурсию в Минск и необычную праздничную программу организовали для ребят из Витебской и Могилевской областей представительницы Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На долю этих малышей выпали непростые испытания: кто-то лишился родителей, другие оказались в трудной жизненной ситуации. Каждому из этих ребят очень хочется чувствовать себя нужными и любимыми. Особенно в преддверии новогодних праздников. Подарить им внимание, участие и веру в чудо постарались участницы союза женщин. Те, кто точно знает: чужих детей не бывает.

Марсель Исмагилов: Мне понравилось смотреть фильм и танцевать с Дедушкой Морозом. Мне понравился подарок и все, что я здесь видел. Я сейчас очень рад и счастлив, потому что мне подарили новогоднее настроение. Я первый раз был в планетарии, мне очень сильно понравилось, и я еще сюда приеду обязательно.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин:

Мы постарались их окружить, конечно, заботой, любовью и стараемся, чтобы марафон «Наши дети» дошел до каждого ребеночка. Я думаю, что праздник, который сегодня здесь для них устроил БСЖ, они не то что запомнят, это станет хорошим стартом для осуществления их желаний.

Марафон добра «Наши дети» до 15 января 2024-го охватит всю страну. Только при участии Белорусского союза женщин состоится больше 6 тысяч мероприятий.