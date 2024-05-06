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Важно обследовать сердце. Врач рассказала, как может повлиять спорт на здоровье детей

06 мая 2024 12:09
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Спорт важен для развития ребенка. Он укрепляет здоровье, дисциплинирует и формирует характер. Согласно статистике, более 50 % детей занимаются в спортивных секциях. Однако стоит понимать, что любая активность требует дополнительной энергии и питательных веществ. Ключевым органом здесь является сердце. Довольно часто родители отправляют в секции ребенка с уже имеющимися патологиями этого важного органа.

Важно обследовать сердце. Врач рассказала, как может повлиять спорт на здоровье детей-1

Ирина Прохорова, детский кардиоревматолог медицинского центра «Мерси»:
И статическая, и динамическая физическая нагрузка присутствует в той или иной мере в любом из видов спорта. Выполняя тренировки, статические нагрузки, по типу тяжелой атлетики, подъема тяжестей, единоборств, чаще всего происходит увеличение артериального давления. При длительных интенсивных физнагрузках такого плана – увеличение размера камер сердца, утолщение стенок, в меньшей степени объемов камер сердца. Выполняя динамическую нагрузку (бег, плавание, футбол, баскетбол), сердце перекачивает большой объем крови в единицу времени. При регулярных интенсивных нагрузках будет происходить увеличение объема камер сердца.

При регулярных и интенсивных нагрузках может происходить избыточное изменение структуры сердца, что сулит нарушениями ритма, проводимости, могут возникать такие клинические состояния, как головокружения и ухудшение переносимости физических нагрузок.

Ирина Прохорова:
Очень важно перед первым походом в спортивную секцию посетить детского кардиоревматолога, который расспросит семейный анамнез, анамнез жизни, выяснит вопросы хронической патологии, направит на нужные обследования. Чаще всего требуется выполнение ЭКГ, УЗИ сердца.

Важно обследовать сердце. Врач рассказала, как может повлиять спорт на здоровье детей-4

Если ваш ребенок профессионально занимается спортом, ЭКГ и вовсе необходимо выполнять раз в полгода, а УЗИ сердца раз в год. Эти обследования необходимы для того, чтобы исключить патологию сердца, которая может возникнуть в результате интенсивных тренировок. 

Ирина Прохорова:
Первичная консультация перед первым походом в спортивную секцию может выявить скрытую патологию. Очень часто дети переносят бессимптомно нарушения ритма сердца, проводимости. Иногда даже врожденные пороки сердца не дают никакой клинической картины, поэтому перед первым посещением спортивной секции рекомендуется дообследоваться. Если ребенок попадет в спортивную секцию со скрытой патологией, в дальнейшем при интенсивных физнагрузках состояние может усугубиться.

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