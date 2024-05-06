Важно обследовать сердце. Врач рассказала, как может повлиять спорт на здоровье детей

Спорт важен для развития ребенка. Он укрепляет здоровье, дисциплинирует и формирует характер. Согласно статистике, более 50 % детей занимаются в спортивных секциях. Однако стоит понимать, что любая активность требует дополнительной энергии и питательных веществ. Ключевым органом здесь является сердце. Довольно часто родители отправляют в секции ребенка с уже имеющимися патологиями этого важного органа.

Ирина Прохорова, детский кардиоревматолог медицинского центра «Мерси»:

И статическая, и динамическая физическая нагрузка присутствует в той или иной мере в любом из видов спорта. Выполняя тренировки, статические нагрузки, по типу тяжелой атлетики, подъема тяжестей, единоборств, чаще всего происходит увеличение артериального давления. При длительных интенсивных физнагрузках такого плана – увеличение размера камер сердца, утолщение стенок, в меньшей степени объемов камер сердца. Выполняя динамическую нагрузку (бег, плавание, футбол, баскетбол), сердце перекачивает большой объем крови в единицу времени. При регулярных интенсивных нагрузках будет происходить увеличение объема камер сердца.

При регулярных и интенсивных нагрузках может происходить избыточное изменение структуры сердца, что сулит нарушениями ритма, проводимости, могут возникать такие клинические состояния, как головокружения и ухудшение переносимости физических нагрузок.

Ирина Прохорова:

Очень важно перед первым походом в спортивную секцию посетить детского кардиоревматолога, который расспросит семейный анамнез, анамнез жизни, выяснит вопросы хронической патологии, направит на нужные обследования. Чаще всего требуется выполнение ЭКГ, УЗИ сердца.