Сотрудники 140 предприятий приняли участие в консультациях с послами Беларуси

Ангелина Волик, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Лакокраска»:

В прошлом году и позапрошлом году мы также организовали поставки на рынок Египта, то есть рынок Африки мы начали прорабатывать с египетского рынка. В этом году мы продолжили работать с египетским рынком, но также нам интересны и другие страны, такие, например, как Кения. Наша продукция достаточно специфическая, она больше подходит для производителей полиэфирных и алкидных смол, то есть больше для лакокрасочной продукции и для производителей композитных материалов.

На данный момент у нас имеется аналитика, что наша сырьевая составляющая, фталевый ангидрид, достаточно активно пользуется спросом в данном регионе. Поэтому, естественно, мы хотели бы расширить географию поставок, в том числе за счет рынков Кении и других африканских стран. И сегодня мы с радостью приняли участие во встречах с главами дипмиссий, чтобы нам оказали содействие в части налаживания контактов.

Минский международный выставочный центр в качестве площадки для проведения сегодняшней встречи выбрали не случайно. Именно тут в сентябре пройдет крупнейшая промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Ожидаются гости из десятка стран, которых пригласили в том числе наши дипломаты.