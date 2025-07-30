«Что нам теперь с этим делать?» Вот как выглядят окрестности Минска после ночного урагана

Стихия не на шутку разгулялась накануне в Минске и окрестностях. Больше всего досталось агрогородку Колодищи. Здесь сильный ветер повредил линии электропередачи, а также крыши домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ликвидации последствий объединились службы «Минскэнерго» и Республиканский спасательный отряд специального назначения «ЗУБР».

За считаные мгновения в дом Валерия большим потоком стала затекать вода. Как оказалось, сильный ураганный ветер буквально снес крышу. Отряд спецназначения «ЗУБР» ликвидирует последствия непогоды в Колодищах. Всего пару минут в Колодищах бушевала стихия. Сломанные заборы, перевернутые машины, поваленные деревья. Последствия сильного ветра ощутили и жильцы многоквартирного дома.

Виталий Курлушко, житель агрогородка Колодищи:

Было очень страшно. У нас там и окно держали. Уже после того, как все произошло, не знаю, 2, 3, 5 минут, вышли сюда и ужаснулись. У нас по дому есть проблемы большие, машины побило, попереворачивало. И тут вопрос возникает, куда обращаться, кто поможет, кто это вообще будет все восстанавливать, компенсировать. Потому что последствия очень сложные у нас.

Мария Фиткевич, жительница агрогородка Колодищи:

Это ужасно, и куча вопросов, недоумение. Я являюсь членом правления, у всех вопросы: что нам теперь с этим делать? Катастрофические последствия. Фасады домов, стекла, машины. К кому обращаться? Неужели это все должно быть за наш счет? Очень хочется от кого-то помощи, разъяснения, понимания, что делать, куда двигаться.

Грозовой фронт вызвал серьезные нарушения в работе электрических сетей. Без света осталось более 600 домов. За день специалисты восстановили энергоснабжение в полутысячи жилищ. Спасатели устраняют последствия непогоды в Минске.

Михаил Якубович, заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту филиала «Минские электрические сети» РУП «Минэнерго»:

Достаточно много у нас именно обрывов проводов, потому что много опор остались целыми, а вот провода оборвало. Работаем с самого утра. В настоящее время у нас работает восемь бригад, восемь автовышек, два бура, лесовоз – мы им возим опоры.