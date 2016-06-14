Представители МВД, ГПК, КГБ и МЧС участвуют в командно-штабных учениях с силами территориальной обороны Гродненской области

Новости Беларуси. 2100 бойцов и свыше 70 единиц техники. В Беларуси начались командно-штабные учения с силами территориальной обороны Гродненской области.

Особенность военной тренировки на западе страны в том, что в ней участвуют также представители практически всех силовых ведомств: МВД, ГПК, КГБ и МЧС. Поэтому особое внимание — взаимодействию между подразделениями разнородных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дудко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В ходе данного учения спланированы мероприятия, связанные с проверкой эффективности действия органов управления на реальных действиях территориальных войск, органов внутренних дел в соответствии с теми решениями, которые будут приняты. Для решения этих задач вот уже в течение двух недель проведены сборы с приписным составом.