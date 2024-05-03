Представители Министерства архитектуры поздравили ветерана Великой Отечественной в преддверии 9 Мая

Беларусь готовится отметить День Победы. В преддверии 9 Мая ветераны по всей стране принимают поздравления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 3 мая, представители Министерства архитектуры и строительства навестили Степана Григорьевича Матюшенка. Когда началась война, ему было всего 15 лет. Все четыре года Великой Отечественной Степан Григорьевич прошел в партизанском отряде. На несколько месяцев был заключен в концлагерь в Кличеве. Война забрала у него всех родных и близких. Однако День Победы встречает с радостью. В календаре ветерана этот праздник – самый главный в году.

Степан Матюшенок, участник Великой Отечественной войны: Кто воевал, кто выжил, это были радость и счастье, что такую войну прошли, много народу погибло, особенно белорусов.

Инна Короленок, пресс-секретарь Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Очень важно беречь память, сохранять историческую память нашу и, конечно, отдавать дань уважения и общаться с людьми, которые внесли свой колоссальный вклад в то, какой является наша страна. Благодаря нашим дорогим ветеранам сегодня мы живем в мирном государстве, и сегодня Беларусь – это суверенное государство.

Вместе с цветами и подарками ветераны получили также материальную помощь от государства. В 2024 году ее размер вырос почти вдвое – в честь 80-летия освобождения нашей страны. К слову, все деньги выплачены досрочно, сообщили в Министерстве соцзащиты. Их получателями стали более 8 300 человек.