Наталья Кочанова встретилась с послом Китая в Беларуси

Всепогодное, всестороннее, стратегическое – Минск подтверждает высокий уровень партнерства с Поднебесной, и это взаимно. Сейчас главная задача – дополнить геополитическое взаимопонимание серьезными экономическими успехами. Ставка здесь в том числе на межрегиональное взаимодействие. А это поле работы и для парламентариев. Об этом 18 октября шла речь в Совете Республики на встрече Натальи Кочановой с главой китайской дипмиссии в Беларуси.

Развитие отношений с Китаем в числе приоритетов внешней политики Беларуси. И результаты этой работы вполне ощутимы. Товарооборот вырос до 8,5 миллиарда долларов. Однако есть направления, где потенциал Беларуси и КНР еще раскрыт не в полной мере.

Например, укрепление отношений в межрегиональном формате. Каждая область нашей страны имеет более трех партнеров среди регионов Китая. Но можно работать и теснее. Серьезным драйвером в этом смысле мог бы стать белорусско-китайский форум регионов, по аналогии с таким же форматом в Союзном государстве.