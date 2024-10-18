Наталья Кочанова встретилась с послом Китая в Беларуси

Всепогодное, всестороннее, стратегическое – Минск подтверждает высокий уровень партнерства с Поднебесной, и это взаимно. Сейчас главная задача – дополнить геополитическое взаимопонимание серьезными экономическими успехами. Ставка здесь в том числе на межрегиональное взаимодействие. А это поле работы и для парламентариев. Об этом 18 октября шла речь в Совете Республики на встрече Натальи Кочановой с главой китайской дипмиссии в Беларуси.
Развитие отношений с Китаем в числе приоритетов внешней политики Беларуси. И результаты этой работы вполне ощутимы. Товарооборот вырос до 8,5 миллиарда долларов. Однако есть направления, где потенциал Беларуси и КНР еще раскрыт не в полной мере.
Например, укрепление отношений в межрегиональном формате. Каждая область нашей страны имеет более трех партнеров среди регионов Китая. Но можно работать и теснее. Серьезным драйвером в этом смысле мог бы стать белорусско-китайский форум регионов, по аналогии с таким же форматом в Союзном государстве.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Китай и Беларусь – это настоящие друзья и надежные партнеры. В 2022 году наши лидеры подняли двусторонние отношения до уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Могу сказать, что сейчас китайско-белорусские отношения находится на самом высоком уровне. Эти отношения переживают самое лучшее время. Я уверен, что под руководством наших лидеров и при общих усилиях наши двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество будут повышаться постоянно.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В ходе встречи мы подтвердили твердую нацеленность поддерживать коренные интересы Беларуси и Китая. Взаимная поддержка в международных организациях у нас осуществляется на протяжении многих лет. Мы всецело поддерживаем коренные интересы Китая на всех международных площадках. И посол Китая подтвердил готовность Китайской Народной Республики продолжать поддержку Республики Беларусь на международных площадках.
Большое внимание на встрече уделили и работе Комитета высокого уровня, который был создан в 2024 году. Главная задача для представителей двух стран – отслеживать реализацию договоренностей, достигнутых на межпарламентском уровне.