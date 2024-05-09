Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы
Новости Беларуси. По традиции в День Победы глава нашего государства будет со своей большой семьей – нами, белорусами. Президент примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске и выступит с речью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония запланирована на 7 часов вечера. В прямом эфире ее покажут ведущие телеканалы.
На площади Победы уже сейчас установлены многочисленные телекамеры и царит особый дух. Поклониться подвигу предков сегодня к Вечному огню на протяжении дня приходят тысячи благодарных потомков. И важно, что по призыву сердца. У Вечного огня можно заметить целые семьи. Едут сюда и представители регионов. Цветы к монументу возложили и представители хоккейной команды Президента Беларуси.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Задача – сохранить ту память, чтобы жертва того поколения людей не оказалась напрасной. Подробности.
Война сломала и унесла миллионы человеческих судеб. Но по сегодняшний день мы ценим полученную свободу и стремимся к независимости.
На площадь Победы многие люди идут держа в руках портреты. Это настоящие реликвии каждой семьи, где бережно хранят историю о дедах и прадедах, которые, несмотря ни на что, приближали победный май 1945-го.
У нас в семье есть дедушка мой, Куприянчик Александр Александрович. Он дошел до Берлина, он был в армии Буденного. Я своим детям рассказываю, что у нас был дед, сделала такой портрет, сохраню его. Остается меньше людей, которые могут рассказать это. И поэтому мы должны своим примером будущим детям нашим показать, что это действительно важно, это важный праздник для нашей страны.
Это мой дедушка, Якубовский Анатолий. Ему было 14 лет, он соврал, что ему 16, чтобы пойти на фронт, дошел до Кенингсберга. Я сегодня пришла, чтобы отдать дань тому, что он сделал для нас и для всего мира.
«Беларусь помнит». Уже считаные часы остаются до того момента, когда здесь в рамках одноименной общенациональной акции пройдет возложение цветов и венков к монументу Победы.