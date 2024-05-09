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Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы

09 мая 2024 14:11
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Новости Беларуси. По традиции в День Победы глава нашего государства будет со своей большой семьей – нами, белорусами. Президент примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске и выступит с речью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония запланирована на 7 часов вечера. В прямом эфире ее покажут ведущие телеканалы.

Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы-1

На площади Победы уже сейчас установлены многочисленные телекамеры и царит особый дух. Поклониться подвигу предков сегодня к Вечному огню на протяжении дня приходят тысячи благодарных потомков. И важно, что по призыву сердца. У Вечного огня можно заметить целые семьи. Едут сюда и представители регионов. Цветы к монументу возложили и представители хоккейной команды Президента Беларуси.

Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Задача сохранить ту память, чтобы жертва того поколения людей не оказалась напрасной. Подробности.

Война сломала и унесла миллионы человеческих судеб. Но по сегодняшний день мы ценим полученную свободу и стремимся к независимости.

На площадь Победы многие люди идут держа в руках портреты. Это настоящие реликвии каждой семьи, где бережно хранят историю о дедах и прадедах, которые, несмотря ни на что, приближали победный май 1945-го.

Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы-7

У нас в семье есть дедушка мой, Куприянчик Александр Александрович. Он дошел до Берлина, он был в армии Буденного. Я своим детям рассказываю, что у нас был дед, сделала такой портрет, сохраню его. Остается меньше людей, которые могут рассказать это. И поэтому мы должны своим примером будущим детям нашим показать, что это действительно важно, это важный праздник для нашей страны.

Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы-10

Это мой дедушка, Якубовский Анатолий. Ему было 14 лет, он соврал, что ему 16, чтобы пойти на фронт, дошел до Кенингсберга. Я сегодня пришла, чтобы отдать дань тому, что он сделал для нас и для всего мира.

«Беларусь помнит». Уже считаные часы остаются до того момента, когда здесь в рамках одноименной общенациональной акции пройдет возложение цветов и венков к монументу Победы.

# День Победы # общество # Дмитрий Басков

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