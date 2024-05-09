Представители хоккейной команды Президента возложили цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. По традиции в День Победы глава нашего государства будет со своей большой семьей – нами, белорусами. Президент примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске и выступит с речью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония запланирована на 7 часов вечера. В прямом эфире ее покажут ведущие телеканалы.

На площади Победы уже сейчас установлены многочисленные телекамеры и царит особый дух. Поклониться подвигу предков сегодня к Вечному огню на протяжении дня приходят тысячи благодарных потомков. И важно, что по призыву сердца. У Вечного огня можно заметить целые семьи. Едут сюда и представители регионов. Цветы к монументу возложили и представители хоккейной команды Президента Беларуси.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Задача – сохранить ту память, чтобы жертва того поколения людей не оказалась напрасной. Подробности. Война сломала и унесла миллионы человеческих судеб. Но по сегодняшний день мы ценим полученную свободу и стремимся к независимости. На площадь Победы многие люди идут держа в руках портреты. Это настоящие реликвии каждой семьи, где бережно хранят историю о дедах и прадедах, которые, несмотря ни на что, приближали победный май 1945-го.

У нас в семье есть дедушка мой, Куприянчик Александр Александрович. Он дошел до Берлина, он был в армии Буденного. Я своим детям рассказываю, что у нас был дед, сделала такой портрет, сохраню его. Остается меньше людей, которые могут рассказать это. И поэтому мы должны своим примером будущим детям нашим показать, что это действительно важно, это важный праздник для нашей страны.