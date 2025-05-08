Представители Азербайджана прибыли в Беларусь на 9 Мая

В преддверии Дня Великой Победы Минск станет центром международного единства и памяти. В белорусскую столицу уже прибывают представители десятков иностранных государств. Будут на праздничных мероприятиях и представители Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель рабочей группы азербайджанско-белорусских межпарламентских связей приехал в Беларусь не с пустыми руками, привез в дар книгу о героическом подвиге наших народов в годы Великой Отечественной войны.