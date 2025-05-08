Представители Азербайджана прибыли в Беларусь на 9 Мая
В преддверии Дня Великой Победы Минск станет центром международного единства и памяти. В белорусскую столицу уже прибывают представители десятков иностранных государств. Будут на праздничных мероприятиях и представители Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководитель рабочей группы азербайджанско-белорусских межпарламентских связей приехал в Беларусь не с пустыми руками, привез в дар книгу о героическом подвиге наших народов в годы Великой Отечественной войны.
Зияд Самедзаде, заместитель председателя общества дружбы и сотрудничества «Азербайджан – Беларусь», руководитель рабочей группы азербайджанско-белорусских межпарламентских связей:
В этой книге собрано очень многочисленные архивные документы, как бакинцы, как белорусы работали в условиях войны, как бакинцы днем и ночью обеспечивали фронт нефтью и нефтепродуктами. Мы сегодня не можем быть безразличными к таким процессам.
Война 80 лет тому назад была, но это история, наша история. 360 тысяч азербайджанцев погибли в годы войны. Сколько жителей погибло в Беларуси? Геноцид фашистами белорусского народа разве можно забыть?
Развиваются проекты в сфере образования, культуры и экономики. Только в прошлом году товарооборот между странами превысил 400 миллионов долларов.