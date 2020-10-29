Мастер-классы и проекты от участников. В Могилёве стартует молодёжный студенческий форум «За нами будущее»

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси в преддверии Всебелорусского народного собрания собирают и анализируют актуальные предложения от граждан. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси в преддверии Всебелорусского народного собрания собирают и анализируют актуальные предложения от граждан. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие встречи уже состоялись в Гродно, Полоцке, Мозыре и Гомеле. Участникам предлагали высказать свое видение развития самых различных сфер – от экологии и образования до молодежной политики и экономики. В дальнейшем некоторые предложения в качестве поправок могут быть внесены в действующие законы, включая Конституцию.
А уже 29 октября в Могилеве начнет свою работу молодежный студенческий форум «За нами будущее». Сегодня, в острый для государства период, когда ведется настоящая борьба за умы молодых людей, обществу особенно важно объединиться и вместе выработать серьезную программу на ближайшее будущее и перспективу.
Более 60 человек, среди которых представители БРСМ и студенчества, постараются не только обменяться опытом по этим вопросам, но и получить новые знания, необходимые молодежным лидерам. На протяжении трех дней пройдут мастер-классы. Кроме того, участники смоделируют проекты, которые затем презентуют.