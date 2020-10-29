29 октября отмечается 68 лет со дня образования Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Сегодня это мобильное и хорошо оснащенное ведомство, сотрудники которого делают немало, чтобы на наших улицах было спокойно, а в дома не проник преступник. Не зря символом ведомства считают зоркую, быструю и мудрую сову. Ведь профессионалы, которые трудятся здесь, так же оперативно реагируют на случившиеся преступления и следят за тем, чтобы посягательств на имущество, вверенное им под охрану, было меньше.

По статистике, почти каждое десятое преступление по линии уголовного розыска в Беларуси раскрывается именно сотрудниками подразделений Департамента охраны.