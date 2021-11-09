Александр Турчин посетил Молодечненскую ЦРБ, куда весной приезжал Президент. Как изменилась больница после визита Лукашенко

Новости Беларуси. К концу 2021 года возле Молодечненской центральной районной больницы завершат благоустройство территории. Еще весной во время визита глава государства акцентировал внимание на состоянии проезжей части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И сразу начались работы. Сейчас территория выглядит по-другому: порядок виден во всем. Объем сделанного положительно оценил во время рабочего визита губернатор Минской области Александр Турчин. Между корпусами вместо проезжей части теперь пешеходная дорожка. По необходимости здесь ездят только машины скорой помощи. Скоро возле медучреждения появятся автопарковки. Также озеленят прилегающую территорию.

Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:

Мы разработали проектно-сметную документацию благоустройства всей территории больницы. Она состоит из пяти очередей. Сметная стоимость всех работ 2,9 миллиона рублей. На сегодня мы уже ввели в эксплуатацию первые три очереди, сегодня проводится работа по завершению четвертой очереди. И буквально на днях приступаем к реализации последней, пятой, очереди.