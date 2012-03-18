Представитель КГБ Беларуси: Я гарантирую, что деятельность компании «МММ-2011» в Беларуси пресечена

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает начальник подразделения главного управления экономической безопасности КГБ Беларуси Игорь Климович.

Как, собственно, работала сама пирамида? Есть ли какое-то сходство между «МММ» 1992 года и «МММ» 2011-2012 годов?

Игорь Климович:

Существенный отличия первой пирамиды и той, которая попыталась организоваться на территории Республики Беларусь. Первая пирамида отличалась тем, что существовали конкретные пункты, где работали конкретно с населением, куда люди несли реальные, наличные деньги, и получали взамен виртуальные бумажки. За это, собственно говоря, ее организатор и поплатился и был осужден, насколько я понимаю, по статье «Мошенничество». Естественно, собрав весь этот опыт, аккумулировав его, сделав определенные выводы, при создании данной финансовой пирамиды тот горький опыт был уже учтен. И в самой рекламной пиар-кампании, которая предшествовала созданию пирамиды, на первое место вышли лозунги «Мы – финансовая пирамида. Тем самым они отбивали правоохранительным органам возможность квалифицировать действия по мошенничеству. Они же предупреждали всех открыто.

То есть формально, собственно говоря, претензии предъявить довольно сложно, ведь они предупреждали.

Игорь Климович:

С точки зрения квалификации по мошенничеству, то да. На это и делалась ставка.

Если говорить о втором отличии, то сама идея финансовой пирамиды, которая сейчас создавалась, с учетом того, что мы вступили в век высоких технологий, век Интернета, это, на самом деле, было ни что иное как онлайн игра. Не было реальных пунктов, реальных очередей. Был виртуальный мир, виртуальные деньги, виртуальные игроки, сотники, десятники, тысячники.

Как бы Вы могли прокомментировать буклеты, которые распространялись в городах? Первое, что бросается в глаза, это невероятные проценты, которые можно получить за короткий промежуток времени. Как это могли бы прокомментировать?

Игорь Климович:

Да комментировать это просто никак не следует, потому что все это работает на простого обывателя. Но что бросается? Везде цифра 20. С точки зрения психологии, цифра 20 – это та пороговая, которая уже способна воздействовать на психику человека и изменить его некое мировоззрение. Говоря с точки зрения цифры 20 в процентах, это уже может быть та доходность, на которую человек может рискнуть.

Несмотря на то, что большими буквами написано, что это финансовая пирамида и никаких гарантий не дается.

Игорь Климович:

Мы видим то, что мы хотим видеть. И в первую очередь мы хотим видеть доходность. А что касается риска, о котором мы предупреждены, то работает стереотип «вдруг пронесет». Я думаю, что это свойственно в целом человечеству, потому что где-то в чем-то в каждом из нас есть элемент лености, хочется без труда, с наименьшими затратами получить быстро и больше.

Люди молодые, студенты вряд ли помнят ситуацию начала 90-х. Но люди зрелого возраста, современные пенсионеры ведь отлично помнят, как рухнула та пирамида, чем это все закончилось. А здесь опять принцип «на одни и те же грабли наступать».

Игорь Климович:

К сожалению, опять людям свойственно прощать, забывать и пытаться повторить. Я не говорю о всех. Но все равно какая-то категория населения безусловно готова рискнуть опять. В надежде на «авось пронесет». Но в настоящее время вот эта категория, категория наиболее уязвимого населения, пенсионеры, не была вовлечена, но все уже было подготовлено к этому. Уже были созданы Центры, началась промывка мозгов с позиции рекламы продукции.

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к тем, кто слышит нас, кто видит, кто был вовлечен в эту деятельность: деятельность компании «МММ-2011» на территории республики пресечена, не питайте себя иллюзиями. Больше ее не будет. Мы не позволим, чтобы действительно можно было вот так легко одурманить. Я гарантирую, что деятельность этой компании пресечена. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, задержаны наиболее активные участники, с ними работают следователи. Часть из них уже активно начинает сотрудничество со следствием. Поэтому смысла никакого нет.

Основная масса денежных средств уже заблокирована, изъято большое количество пластиковых карточек.

Естественно, кто-то пострадает. Но здесь уже, как я говорил, мы предупреждали.

Я знаю о планах Мавроди запустить этот проект даже в Западной Европе. Вы готовы поделиться с европейскими правоохранителями вашим уже наработанным опытом?

Игорь Климович:

Конечно, мы всегда открыты для общения, а особенно если говорить о взаимодействии в рамках правоохранительного блока. Мы давно говорим, что преступность уже перестала быть в рамках одного государства, она приобрела транснациональные масштабы. Поэтому уже пришло время и правоохранительному блоку пересмотреть эти подходы, стереотипы.