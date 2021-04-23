Представились сотрудниками банка и сказали, что с моей карточки кто-то списывает большую сумму денег. Как не стать жертвой интернет-мошенников?

Звонки через мессенджеры, SМS от якобы родственников и поддельные письма на электронную почту – на что только не готовы пойти злоумышленники ради наживы. Владельцам банковских карточек нужно держать ухо востро. В последнее время участились случаи мошенничества через интернет.

Илья о звонках от псевдосотрудников банка знает не понаслышке. Благодаря смекалке, молодой человек сумел вовремя распознать обман. Илья Никанович:

Что первое меня насторожило, это был звонок на Viber. Первое, что я увидел, – это номер небелорусского оператора. Представились сотрудниками банка и сказали, что с моей карточки кто-то списывает большую сумму денег, поэтому для безопасности я был должен назвать свои реквизиты и с обратной стороны код карточки. Я сразу понял, что это мошенники и просто положил трубку.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

В текущем году зарегистрировано порядка двух тысяч преступлений по линии высоких технологий, 90 % из которых составляет мошенничество, связанное с совершением таких действий, как вишинг. Что это такое? Это когда поступает звонок от якобы представителя банковского учреждения, который сообщает информацию о том, что к карт-счету, к денежным средствам потерпевших граждан осуществляется определенный санкционированный доступ. И для того, чтобы его пресечь, нужно этому якобы представителю банковского учреждения предоставить сведения о карт-счете и иные конфиденциальные данные наших потерпевших граждан.

Мошенники пытаются как можно быстрее заполучить данные и нагнетают обстановку. В состоянии стресса не каждый способен вовремя заподозрить неладное. Чтобы предупредить преступление, лучше вовсе не брать трубку с неизвестных номеров и не открывать подозрительные ссылки. Алексей Новаш:

Ни при каких обстоятельствах при поступлении такого рода звонков не предоставлять звонящему человеку никакие конфиденциальные данные. Если возникает сомнение: сотрудник банка это или нет, то всегда можно позвонить в банковское учреждение, номер которого указан на оборотной стороне банковской карты, и уточнить, был или не был такой звонок. Но при этом следует точно понимать, что истинный сотрудник банковского учреждения ни при каких условиях не будет звонить нашим гражданам и интересоваться какой-либо конфиденциальной информацией, поскольку если он работает с тем или иным клиентом, эта информация ему априори уже известна.

Если вы добровольно сдали все явки и пороли, вернуть украденное будет непросто. Дабы спасти бюджет, срочно сообщите о случившемся в банк и заблокируйте счет. Затем нужно обратиться в милицию и подать заявление. Алексей Новаш:

Желательно для платежей в интернете завести дополнительную банковскую карту, установить на нее услугу SMS-сообщения по каждому платежу. Уставить еще можно и лимит оплаты по данной карте в определенное время или в определенном месте.