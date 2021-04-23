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Не ограничится одним днём. Конечной точкой автопробега «За Беларусь!» станет зона отчуждения

23 апреля 2021 09:55
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Новости Беларуси. Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС 24 апреля из Минска отправится патриотический вояж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет открыт сезон дальних автопробегов под девизом «За Беларусь!».

Не ограничится одним днём. Конечной точкой автопробега «За Беларусь!» станет зона отчуждения-1

Его участники соберутся на 5-м километре трассы М4 (могилевское направление). С парковки у одного из торговых центров колонна направится в зону отчуждения.

Не ограничится одним днём. Конечной точкой автопробега «За Беларусь!» станет зона отчуждения-4

Конечная точка – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Это территории особые. Чтобы попасть туда, необходимо заполнить форму регистрации на каждого участника.

Предполагается, что автопробег не ограничится одним днем.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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