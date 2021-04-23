Не ограничится одним днём. Конечной точкой автопробега «За Беларусь!» станет зона отчуждения

Новости Беларуси. Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС 24 апреля из Минска отправится патриотический вояж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет открыт сезон дальних автопробегов под девизом «За Беларусь!».
Новости Беларуси. Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС 24 апреля из Минска отправится патриотический вояж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет открыт сезон дальних автопробегов под девизом «За Беларусь!».
Его участники соберутся на 5-м километре трассы М4 (могилевское направление). С парковки у одного из торговых центров колонна направится в зону отчуждения.
Конечная точка – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Это территории особые. Чтобы попасть туда, необходимо заполнить форму регистрации на каждого участника.
Предполагается, что автопробег не ограничится одним днем.