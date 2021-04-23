Не ограничится одним днём. Конечной точкой автопробега «За Беларусь!» станет зона отчуждения

Новости Беларуси. Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС 24 апреля из Минска отправится патриотический вояж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет открыт сезон дальних автопробегов под девизом «За Беларусь!».

Его участники соберутся на 5-м километре трассы М4 (могилевское направление). С парковки у одного из торговых центров колонна направится в зону отчуждения.