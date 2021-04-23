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Была директором благотворительной организации. Жительницу Пинска подозревают в финансировании акций протеста

23 апреля 2021 06:47
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Новости Беларуси. Жительницу Пинска подозревают в финансировании незаконных массовых мероприятий, прошедших после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемая, являясь учредителем и директором благотворительной организации, финансировала участников акций протеста, проходивших в Пинске в августе 2020 года. Также было установлено, что в декабре женщина неправомерно использовала денежные средства, полученные на благотворительные нужды.

Была директором благотворительной организации. Жительницу Пинска подозревают в финансировании акций протеста-1

Дмитрий Лира, начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета:
Указанные обстоятельства проверялись в рамках исполнения данных следователем поручений органу дознания по возбужденному в отношении женщины в декабре 2020 года уголовному делу по статье 210, части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам неправомерного использования денежных средств, полученных на благотворительные нужды.

Была директором благотворительной организации. Жительницу Пинска подозревают в финансировании акций протеста-4

Уголовные дела соединены в одном производстве. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.

# Акции протеста # общество # Дмитрий Лира # Фотофакт

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