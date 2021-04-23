Была директором благотворительной организации. Жительницу Пинска подозревают в финансировании акций протеста

Новости Беларуси. Жительницу Пинска подозревают в финансировании незаконных массовых мероприятий, прошедших после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемая, являясь учредителем и директором благотворительной организации, финансировала участников акций протеста, проходивших в Пинске в августе 2020 года. Также было установлено, что в декабре женщина неправомерно использовала денежные средства, полученные на благотворительные нужды.
Дмитрий Лира, начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета:
Указанные обстоятельства проверялись в рамках исполнения данных следователем поручений органу дознания по возбужденному в отношении женщины в декабре 2020 года уголовному делу по статье 210, части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам неправомерного использования денежных средств, полученных на благотворительные нужды.
Уголовные дела соединены в одном производстве. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.