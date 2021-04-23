Была директором благотворительной организации. Жительницу Пинска подозревают в финансировании акций протеста

Новости Беларуси. Жительницу Пинска подозревают в финансировании незаконных массовых мероприятий, прошедших после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемая, являясь учредителем и директором благотворительной организации, финансировала участников акций протеста, проходивших в Пинске в августе 2020 года. Также было установлено, что в декабре женщина неправомерно использовала денежные средства, полученные на благотворительные нужды.