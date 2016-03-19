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Председатель правления ОО «Минское общество потребителя» — о грамотности потребителей и защите их прав

19 марта 2016 16:41
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Новости Беларуси. «Большой город» на неделе отметил День потребителя — нас с вами. Действительно, каждый день мы что-то покупаем, что-то заказываем, но всегда ли мы довольны качеством того, что приобрели, или тем, как нас обслужили? Увы, каждый из нас встречался, скажем так, с недобросовестным продавцом. И после этого не знаешь, какое из чувств сильнее: разочарование или горечь от напрасно потраченных денег.

Как наказать обидчика? С чего начать защиту своих прав? И что необходимо знать, прежде чем отдавать свои кровно заработанные? За ответами на эти и другие вопросы программа «Большой город» обратилась в Минское общество потребителей.

# общество # Торговля в Беларуси # Ирина Астафьева

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