Острые вопросы Могилева: когда же будет отремонтирована дорога, а во дворах станет светлее?

Новости Беларуси. Практика проведения еженедельных прямых телефонных линий доказала свою эффективность. Такая форма общения представителей власти с населением доступна и удобна. Поэтому с каждой неделей всё меньше становится звонков, а значит и неразрешимых проблем.

Вот эта дорога в микрорайоне Казимировка стала причиной нескольких обращений на прямую линию в горисполком. Дорога действительно очень плохая. Яма на яме. Когда идут дожди, на конечную остановку даже отказываются подъезжать водители общественного транспорта. Да и местные жители стараются здесь меньше ездить - не горят желанием становиться клиентами соседнего магазина автозапчастей.

Дмитрий Иваненко:

Регулярно сталкиваюсь, что надо на первой передаче ехать, а периодически вообще останавливаться, чтобы рассмотреть, как же все-таки проехать.

Бездорожье подтолкнуло Дмитрия стать пассажиром общественного транспорта. Так значительно дешевле. Ускорить решение по ремонту дороги помогли звонки на прямую линию. Могилевские власти услышали и пообещали вопрос решить.

Андрей Сасин, заместитель директора управления капитального строительства Могилева:

Проблему с ямочностью и аварийным состоянием этого разворотного кольца будем решать, когда подсохнет и будет целесообразно проводить работы.

А вот другая проблема - освещение двора. Обращения в горсвет были малоэффективными. Позвонить на прямую линию решила мама 10-летней Софии.

София Елина:

Раньше зимой здесь вообще не было света, было темно. И когда возвращалась из школы, было страшно.

Анастасия Елина:

Результат был быстрый, проблема была решена. Свет появился. Освещение было хорошее.

ЖКХ, строительство, дороги – основные темы звонков, поступающих на прямые линии. Председатель Могилевского горсовета Сергей Иванов отмечает снижение количества жалоб. В этот раз он ответил на 23 звонка. А раньше их было не менее 40.

Сергей Иванов, председатель Могилевского городского совета депутатов:

Раньше, если у человека возникла проблема, то он сразу звонит на прямую линию. Сейчас, как правило, обращаются на прямую линию тогда, когда человек уже прошел низовые инстанции. И мы хотим добиться, чтобы как можно больше вопросов решалось на местах.

Острых вопросов у жителей Могилева еще хватает. И прямой диалог власти с населением – действенный способ решения проблем. Это уже доказано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.