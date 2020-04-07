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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам проведёт прямую телефонную линию

07 апреля 2020 06:39
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Новости Беларуси. Один из самых эффективных инструментов для решения конкретных проблем. Сенаторы продолжают проводить прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам проведёт прямую телефонную линию-1

Так, в ближайшую субботу, 11 апреля, на связь с белорусами выйдет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону, который размещен ниже.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам проведёт прямую телефонную линию-4

Татьяна Рунец ответит на вопросы, входящие в компетенцию возглавляемой ею комиссии. Среди прочего это повышение эффективности деловой среды, а также решение проблем предпринимательства.

# Прием граждан # общество # Татьяна Рунец # Фотофакт

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