На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности

Новости Беларуси. Важнейший энергетический проект Беларуси. На первом блоке БелАЭС успешно завершены комплексные испытания систем безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из ключевых этапов горячей обкатки реакторной установки. Во время тестов проверен автоматический запуск систем аварийного и нормального электроснабжения. Опробована также работоспособность механизмов всех систем каналов безопасности при непрерывной работе в течение 12 часов.