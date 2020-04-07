На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности

Новости Беларуси. Важнейший энергетический проект Беларуси. На первом блоке БелАЭС успешно завершены комплексные испытания систем безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важнейший энергетический проект Беларуси. На первом блоке БелАЭС успешно завершены комплексные испытания систем безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из ключевых этапов горячей обкатки реакторной установки. Во время тестов проверен автоматический запуск систем аварийного и нормального электроснабжения. Опробована также работоспособность механизмов всех систем каналов безопасности при непрерывной работе в течение 12 часов.
БелАЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца. Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м. Выработка электроэнергии из ядерного топлива позволит нашей стране диверсифицировать топливный баланс и существенно снизить удельный вес газа в производстве энергии.