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На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности

07 апреля 2020 06:36
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Новости Беларуси. Важнейший энергетический проект Беларуси. На первом блоке БелАЭС успешно завершены комплексные испытания систем безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности-1

Это один из ключевых этапов горячей обкатки реакторной установки. Во время тестов проверен автоматический запуск систем аварийного и нормального электроснабжения. Опробована также работоспособность механизмов всех систем каналов безопасности при непрерывной работе в течение 12 часов.

На первом блоке БелАЭС закончились комплексные испытания систем безопасности-4

БелАЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца. Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м. Выработка электроэнергии из ядерного топлива позволит нашей стране диверсифицировать топливный баланс и существенно снизить удельный вес газа в производстве энергии.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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