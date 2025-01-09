Председатель Палаты представителей встретился со студентами БНТУ

Стоит ли внедрять современные технологии в электоральный процесс, как идет строительство дорог в Беларуси и о чем говорят граждане на личных приемах? Это далеко не полный перечень тем, которые звучали сегодня в стенах БНТУ. Со студентами факультета транспортных коммуникаций встретился председатель Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современную молодежь интересует многое: от вопросов внутренней политики и работы депутатов на международной арене, заканчивая достижениями страны за годы независимости. Конечно, не обошли стороной и тему электоральной кампании. Совсем скоро ребята пойдут на участки и сделают свой выбор (кто-то впервые). И важно, чтобы он был осознанным. Отметил Игорь Сергеенко и то, что молодые люди увлеченно говорили о транспортном развитии. Отрадно, ведь будущие инженеры вскоре придут в дорожные организации и будут сами реализовывать поставленные Президентом задачи.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Усиленно ремонтируется дорожная сеть в районах. Поставлена задача главой государства сделать дороги между агрогородками, районными центрами. И вот эти ребята, которые сегодня присутствовали в аудитории, они этим будут заниматься. Сегодня в учебных аудиториях осваивают свою будущую профессию, как строить дороги и как ремонтировать, как построить путепровод, мост. Они понимают, для чего они пришли сюда – за профессией, за специальностью. И своим отношением к учебе демонстрируют это желание.