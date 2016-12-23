Парус надежды и исполняющий желания шар: необычные городские новогодние украшения

Новости Беларуси. Эксклюзивный новогодний декор могут оценить жители населенных пунткав области. Районы здивляюць красотой и разнообразием праздничного наряда.

Так, центральную площадь в Марьиной Горке украсили «Парус надежды» и шар, что исполняет желания.

Миллионы лампочек, которые загораются с наступлением вечера не оставляют равнодушными, как самых маленьких жителей, так и взрослых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горожане:

Город изменился, интересно. Все как в Минске.

Вечером уже, как встретим Новый год, придем не елку. С детьми, с внуками, со всеми. Вечером вообще красота. Только бы Дед Мороз нам снегу принес! Будет все отлично.