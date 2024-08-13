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Председатель Мингорсовета Артём Цуран встретился с делегацией Китая

13 августа 2024 17:44
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Общие интересы и взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Китая. Председатель Мингорсовета Артем Цуран встретился с делегацией из провинции Хэнань, которая прибыла в Минск впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель Мингорсовета Артём Цуран встретился с делегацией Китая-1

Стороны обсудили планы на совместную работу. Особый интерес у коллег из Китая – к развитию нашей промышленности, машиностроению и производству продуктов питания. Наметили также и этапы разработки совместных гуманитарных проектов – в сфере образования и культуры.

Председатель Мингорсовета Артём Цуран встретился с делегацией Китая-4

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:
С данной провинцией мы установим связи и наладим наши взаимоотношения на серьезном уровне, чтобы познакомили больше и с возможностью прежде всего нашей обрабатывающей промышленности. Мы видим, это наиболее интересно сейчас китайской стороне. Ну, и тем направлениям, которые сейчас в приоритете в части привлечения экспортной выручки.

Председатель Мингорсовета Артём Цуран встретился с делегацией Китая-7

Также делегация из Китая планирует посетить зеленые зоны. Гостей города впечатлили минские парки и скверы. Опытом по разработке технологий озеленения и благоустройства поделятся столичные специалисты Зеленстроя и ЖКХ.

# Беларусь-Китай # общество # Артем Цуран

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