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Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами столицы. Какие актуальные вопросы обсудили?

11 февраля 2022 11:59
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Новости Беларуси. Тема восстановления движения на Немиге не осталась без внимания на встрече председателя Мингорисполкома с журналистами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намного надежнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге. Подробнее здесь.

Диалоговая площадка развернулась в музее Великой Отечественной войны. Это символично. Ведь там хранится история, а журналисты – это те, кто ее фиксируют.

Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами столицы. Какие актуальные вопросы обсудили?-1

Разговор получился по-настоящему разноплановым. Звучали как злободневные вопросы, так и предложения на перспективу. Об успешном сотрудничестве представителей власти и СМИ говорит и кампания по обсуждению поправок в Конституции. Пресса ее широко освещает.

В преддверии референдума не могли не вспомнить и о безопасности журналистов. Ведь в 2020-м работники медиасферы подвергались угрозам и нападениям, как и члены избирательных комиссий. Этот факт будет учтен.

Говорили немало и о будущем. 2022-й – год исторической памяти. В связи с чем журналисты предложили увековечить имя Владыки Филарета. Город пообещал установить памятник в честь Героя Беларуси недалеко у Кафедрального собора.

Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами столицы. Какие актуальные вопросы обсудили?-4

Не обошли вниманием и тему пандемии. Прозвучал конкретный ответ на вопрос, как COVID повлиял на работу минских предприятий.

Кухарев: во время пандемии мы расширили перечень стран, куда направляем свои товары. Подробнее здесь.

Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами столицы. Какие актуальные вопросы обсудили?-7

Речь шла и о более тесном сотрудничестве с журналистами в вопросах освещения различных проблем. Уже сейчас на прямых линиях с Мингорисполкомом присутствует пресса. Ее представителям люди рассказывают то, что порой не осмеливаются озвучить представителям власти.

# Государственная политика # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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