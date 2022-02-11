Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами столицы. Какие актуальные вопросы обсудили?
Новости Беларуси. Тема восстановления движения на Немиге не осталась без внимания на встрече председателя Мингорисполкома с журналистами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Намного надежнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге. Подробнее здесь.
Диалоговая площадка развернулась в музее Великой Отечественной войны. Это символично. Ведь там хранится история, а журналисты – это те, кто ее фиксируют.
Разговор получился по-настоящему разноплановым. Звучали как злободневные вопросы, так и предложения на перспективу. Об успешном сотрудничестве представителей власти и СМИ говорит и кампания по обсуждению поправок в Конституции. Пресса ее широко освещает.
В преддверии референдума не могли не вспомнить и о безопасности журналистов. Ведь в 2020-м работники медиасферы подвергались угрозам и нападениям, как и члены избирательных комиссий. Этот факт будет учтен.
Говорили немало и о будущем. 2022-й – год исторической памяти. В связи с чем журналисты предложили увековечить имя Владыки Филарета. Город пообещал установить памятник в честь Героя Беларуси недалеко у Кафедрального собора.
Не обошли вниманием и тему пандемии. Прозвучал конкретный ответ на вопрос, как COVID повлиял на работу минских предприятий.
Кухарев: во время пандемии мы расширили перечень стран, куда направляем свои товары. Подробнее здесь.
Речь шла и о более тесном сотрудничестве с журналистами в вопросах освещения различных проблем. Уже сейчас на прямых линиях с Мингорисполкомом присутствует пресса. Ее представителям люди рассказывают то, что порой не осмеливаются озвучить представителям власти.