Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами столицы. Какие актуальные вопросы обсудили?

Новости Беларуси. Тема восстановления движения на Немиге не осталась без внимания на встрече председателя Мингорисполкома с журналистами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намного надежнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге. Подробнее здесь. Диалоговая площадка развернулась в музее Великой Отечественной войны. Это символично. Ведь там хранится история, а журналисты – это те, кто ее фиксируют.

Разговор получился по-настоящему разноплановым. Звучали как злободневные вопросы, так и предложения на перспективу. Об успешном сотрудничестве представителей власти и СМИ говорит и кампания по обсуждению поправок в Конституции. Пресса ее широко освещает. В преддверии референдума не могли не вспомнить и о безопасности журналистов. Ведь в 2020-м работники медиасферы подвергались угрозам и нападениям, как и члены избирательных комиссий. Этот факт будет учтен. Говорили немало и о будущем. 2022-й – год исторической памяти. В связи с чем журналисты предложили увековечить имя Владыки Филарета. Город пообещал установить памятник в честь Героя Беларуси недалеко у Кафедрального собора.

Не обошли вниманием и тему пандемии. Прозвучал конкретный ответ на вопрос, как COVID повлиял на работу минских предприятий. Кухарев: во время пандемии мы расширили перечень стран, куда направляем свои товары. Подробнее здесь.