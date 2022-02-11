Кухарев: во время пандемии мы расширили перечень стран, куда направляем свои товары

Новости Беларуси. Тема восстановления движения на Немиге не осталась без внимания на встрече председателя Мингорисполкома с журналистами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалоговая площадка развернулась в музее Великой Отечественной войны.

Не обошли вниманием и тему пандемии. Прозвучал конкретный ответ на вопрос, как COVID повлиял на работу минских предприятий.