Прямой эфир

Кухарев: во время пандемии мы расширили перечень стран, куда направляем свои товары

11 февраля 2022 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тема восстановления движения на Немиге не осталась без внимания на встрече председателя Мингорисполкома с журналистами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалоговая площадка развернулась в музее Великой Отечественной войны.

Не обошли вниманием и тему пандемии. Прозвучал конкретный ответ на вопрос, как COVID повлиял на работу минских предприятий.

Кухарев: во время пандемии мы расширили перечень стран, куда направляем свои товары-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Вопросы пандемии серьезно коснулись всего мира, но вы видели, что мы работали. Ни одно производство не было не то что остановлено, даже приостановлено. Практически все наши предприятия свою продукцию направили в различные страны мира. Мы значительно подросли и по экспорту товаров, и по экспорту услуг. И расширили перечень стран, куда мы направляем свои товары.

Намного надежнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: Майдан выносит наверх быдло, и вряд ли кто-то может ему противиться
11 февраля 2022 11:41

Муковозчик: Майдан выносит наверх быдло, и вряд ли кто-то может ему противиться

Намного надёжнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге
11 февраля 2022 11:41

Намного надёжнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге

Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле
11 февраля 2022 11:00

Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле