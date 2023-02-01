«Говорят, что устройства не так опасны для здоровья». Разобрались с врачом, что входит в состав вейпов

Вера Позняк, корреспондент:

Электронные сигареты, или вейпы, с каждым днем набирают все большую популярность. Их пропагандируют как безопасную альтернативу привычным никотиновым сигаретам. Так ли это? Попробуем разобраться. Безопасная имитация курения. Средство для постепенного отказа от сигарет. Ароматизаторы в водяном паре без никотина. Чего только ни пишут изготовители, чтобы подсадить на новомодный гаджет. К сожалению, курящих вэйперов сегодня можно увидеть повсюду, особенно среди подростков.

Галина Шпадарук, врач-педиатр:

Реклама рассказывает, что эти устройства не так опасны для здоровья, мало в них сказано про состав. Например, написано, что содержит 5 % никотина. А дальше думают подростки, что оставшиеся 95 % – это вода и ароматизаторы. Кроме никотина жидкость с ароматизаторами имеет очень вредный состав. Это глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы с разными вкусами. Эти вещества рекламируются как пищевые добавки, которые могут использоваться. Но при нагревании образуются ядовитые вещества. Образуется формальдегид, который ведет к раковым заболеваниям и является известным канцерогеном. Помимо этого, в Беларуси зафиксированы ситуации, когда эти устройства просто взорвались в руках ребенка. Вейпы стали не просто заменителем сигарет, но и стильным аксессуаром. Устройства выпускают в эксклюзивном дизайне, а жидкости для заправки с различными ароматами на любой вкус. Сам вейп похож на ингалятор, внутри которого нагревается и закипает жидкость, в результате чего и образуется пар для вдыхания.

Галина Шпадарук:

Вначале поражение респираторного тракта может проявляться как обычное ОРИ. Они даже поправляются на какое-то время, дальше они продолжают использование вейпов, это ведет уже к тяжелым последствиям. У подростков могут быть тяжелые бронхиолиты, могут быть и эозинофильные поражения легких, могут быть интерстициальные поражения легких. Кроме того, вышеперечисленные вещества воздействуют на альвеолы, они на них оседают. Это можно сравнить с эффектом нефтяного пятна на воде. К педиатрам обращаются с этой проблемой родители и подростки, потому что это вызывает не только физиологические изменения, очень быстро возникает психическая зависимость. Таким подросткам нужна помощь психотерапевта.

К слову, в Беларуси официально запретили реализацию подросткам электронных систем курения, в том числе и вейпов, парогенераторов и жидкостей. Но находчивые школьники всегда могут попросить приобрести желанную электронку у взрослых или уговорить недобросовестного продавца. Бороться с такой зависимостью в одиночку не стоит. Если в лексиконе вашего ребенка появились такие слова, как электронка, жижка, заправки или расходники, важно как можно скорее обратиться к специалисту.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт:

Проблема что с курением, что с вейпами одна и та же. Это никотиновая зависимость. Это не просто вредная привычка, это не просто плохое поведение ребенка. Это проблема медицинская. И решать ее надо с помощью врача. Ребенку надо посочувствовать, установить с ним психологически контакт, всеми силами постараться довести его до врача. Используется как борьба с личной зависимостью от самого никотина, так и специальные методики психотерапии. Арсенал довольно разнообразный. Это могут быть различные варианты гипносуггестивной терапии, это может быть рациональная психотерапия, работа с привычками пациента. Также важно определить, почему ребенок обратился к этой пагубной привычке. Психологическая зависимость – главная проблема, возникающая при курении. Это некий ритуал для подростка, который помогает снять усталость, к тому же с таким гаджетом бывает легче найти общий язык со сверстниками.