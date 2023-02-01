Как отличить абьюз от здоровых отношений? Поговорили с психологом

Гостинг, абьюз, стокгольмский синдром – это не просто набор слов, а новая форма современных отношений. Подробнее обратимся к каждому из этих понятий.

Мария Бунчикова, психолог:

Под термином абьюз принято понимать насилие в широком смысле. Эмоциональном, физическом и психологическом. Абьюзер – это тот человек, который совершает насилие по отношению к другим людям. Насильником может быть и начальник, и супруг, и ребенок, и даже просто прохожий. Абьюз может выражаться в различных формах насилия, и если с физическим насилием более-менее понятно, то с психологическим все намного сложнее. И так как такие отношения токсичные могут длиться годами, то это наносит очень негативные последствия на психику, так как любое давление воздействует на человека.

Гостинг – один из самых популярных трендов за последние несколько лет. Например, вы познакомились с мужчиной, первое, второе свидание, милые сообщения – все кажется прекрасным. Только вот в какой-то момент очаровательный ухажер пропадает. Теперь вы знаете, как это называется. Существуют также такое понятие, как стокгольмский синдром.

Евгений Кишов, психолог, гештальт-терапевт:

Стокгольмский синдром – это такое понятие, которое на самом деле не встретишь ни в одних психиатрических учебниках. Четкого определения ему нет. Это, скорее, такая стратегия выживания. Назвали его в связи со случаем, который произошел в Стокгольме. Там было ограбление банка в 1973 году, в котором грабители взяли в заложники несколько человек и держали их в течение 5-6 дней. Когда их освободили полицейские, они обнаружили такое парадоксальное явление, что жертвы вдруг начали защищать своих насильников. Но в какой момент стоит задуматься, что с отношениями что-то не так? Тогда, когда вы, например, постоянно испытываете тревогу, чувствуете себя небезопасно или попытки отстоять свои границы вызывают агрессию или обиду у партнера. Это говорит о том, что вы находитесь в токсичных отношениях.

Евгений Кишов:

Токсичные отношения – это отношения, очень похожие на абьюз, но я думаю, основное отличие, которое будет между ними, это то, что в абьюзивных отношениях, как правило, роли жертва – агрессор жестко закреплены, один человек, по сути, остается фиксированным в своей роли. В токсичных отношениях партнеры, как правило, меняются ролями. И периодически то один, то другой бывают жертвой или агрессором. Мария Бунчикова:

Такой человек, абьюзер, может чувствовать, что жертва начинает понимать, что такие отношения между ними ненормальны, он может сразу же кардинально менять свое поведение, становиться очень обаятельным, ласковым человеком, чтобы ввести в заблуждение.