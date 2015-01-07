В Могилёвской области активно восстанавливают Свято-Вознесенский храм

Новости Беларуси. Православная святыня, возведённая в деревне Забычанье Костюковичского района почти 120 лет назад, в 30-ые годы, была разграблена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти годы древняя церковь медленно, но верно разрушалась. Но несколько лет назад за его восстановление взялись местные жители. Люди уверены – святыня в родной деревне откроет свои двери во чтобы-то ни стало.

Протоиерей Михаил, настоятель храма равноапостольной Марии Магдалины:

В храме сохранились вот эти кованные решетки, которые ковали в Петербурге и везли сюда обозом, поскольку архитектор сам был из Петербурга.

Сейчас даже страшно вспомнить, признается отец Михаил, что еще 4 года назад судьба храма была под реальной угрозой: ни окон, ни дверей, ни крыши. А ведь этой православной святыне в деревне Забычанье Костюковичского района, практически на самой границе так называемой «зоны отселения», без малого 120 лет. Для её строительства местный помещик нанимал только признанных мастеров. Надежный фундамент из камня. Стены - из красного кирпича. Храм возвели за 4 года.

Ирина Недобоева, СТВ:

Иконостас для этого храма был заказан в самой Греции. Его изготовили на кипарисовых досках художники из афонских монахов. Но, к сожалению, это уникальное сердце храма было уничтожено безвозвратно.

Сейчас от богатого внутреннего убранства не осталось и следа. Последняя служба в храме прошла в 1932 году, а вскоре репрессировали и местного настоятеля. Церковь разграбили, колокола и кресты уничтожили, а иконы сожгли. С этого времени судьба строения была незавидной.

Галина Барбосова, местный житель:

Тут хранились и удобрения, и картошка, и зерно. Чего только сюда не ставили.

В 2010 году сельчане решили во чтобы-то ни стало вернуть себе святыню. Своими руками убирали груды мусора и в храме, и вокруг него. Но только трудом на благо будущей церкви люди не ограничиваются.

Валентина Дадалева, председатель Забычанского сельсовета:

Уже много лет жители деревни собирают деньги на восстановление храма. Нет ни одного безразличного к этой нашей общей проблеме. Мы очень надеемся, что все пожертвования принесут храму огромную помощь и этот храм восстановится. .

Протоиерей Михаил, настоятель храма равноапостольной Марии Магдалины:

Последние 30 лет храм вообще не использовался. И вот по Божьей милости жителей нашего района мы возрождаем эту святыню.

Работы по восстановлению церкви сейчас кипят вовсю. Здесь уже заменили окна, устанавливают двери, оштукатуривают стены. В 2017 году Свято-Вознесенский православный храм отметит 120-летие. Хоть работ еще много, но уверенные в своих силах и желании сельчане решили: к юбилею под сводами святыни должны вновь зазвучать молитвы.