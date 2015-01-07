Православные поздравляют друг друга с Рождеством 7 января, в храмах идут службы

Новости Беларуси. 7 января православные верующие празднуют Рождество Христово. Это второй по значимости (после Пасхи) христианский праздник. Он символизирует единение людей с Богом. Всю минувшую ночь и весь день в православных храмах идут торжественные службы. Как проходят празднования в белорусской столице, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В этот рождественский вечер настроение по-настоящему праздничное. В эти минуты в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе проходит праздничное богослужение. Впрочем, верующие шли в храм целый день. Многие именно сегодня ставят свечи и молятся за здоровье и благополучие своих близких.

Рождество – одни из самых значимых православных праздников. Торжественные богослужения, призванные напомнить о великом событии, с которого начался отсчёт новой эры человечества, проходят по всей стране. Как гласит предание, в этот день в Вифлееме на свет появился Иисус.

Сегодня священники облачены в золотые одежды, символ божественного света и торжественности.

Протоиерей Алексей Шимбалев, руководитель отдела образования и катехизации Минской епархии:

Рождество - великий праздник, в котором мы вспоминаем пришествие в мир господа Иисуса Христа. Бог совершенный воплотился в человеческом теле для того, чтобы пожить вместе с людьми, испытать все тяжести, невзгоды человеческого бытия, притерпеть эти искушения и с честью показать людям, как нужно жить, как превозмогать все те невзгоды, которые выпадают на нашу долю.

Поздравляем весь наш народ с Рождеством Христовым и желаем, чтобы в эти дни младенец Христос родился в сердце каждого человека.

Рождество принято отмечать в семейном кругу. К нему готовятся очень тщательно. На праздничном столе после одного из самых долгих постов появляются мясные блюда. В этот праздник принято поздравлять крестных родителей и приглашать их на ужин.

Впрочем, посещение храма – это одна из самых важных рождественских традиций. Часто на службу идут всей семьей.

Верующие:

Это наш духовный праздник. Господь Бог дал нам жизнь, здоровье, дал нам мир, поэтому ценим, храним свято этот праздник.

Самый святой, самый сокровенный - это в сердце.

Хочется пожелать всем здоровья, счастья, любви, удачи в новом году. Мира, прежде всего.

Я - католик. Отпраздновал свое Рождество. Но семья смешенная - католики и православные, поэтому вот такое праздничное, светлое настроение!

Пусть господь той звездой, которая взошла над Иерусалимом, будет большим покровом на белорусскую землю.

Светлый, хороший, красивый праздник. Мы свечки поставили, записочки написали. очень хорошо! Такое настроение радостное.

С Рождеством!

Ольга Коршун, СТВ:

Этим колокольным звоном сегодня наполнился не только наш город, но и каждый дом верующего. Праздновать Рождество православные будут вплоть до 19 января - до Крещения. Этот период в народе называют Святками или Колядками. В это время принято путешествовать, ходить в гости, дарить друг другу подарки!