С 2015 года белорусских школьников и студентов начнут тестировать на предрасположенность к наркотикам и алкоголю

Новости Беларуси. С 2015 года белорусских школьников начнут тестировать на предрасположенность к наркотикам и алкоголю. Порядок проведения специального анкетирования и последующего медицинского осмотра утвердили в Министерствах образования и здравоохранения.

Дети до 14 лет будут проходить тесты только с согласия родителей или законного представителя. По результатам анкетирования при необходимости ребенку окажут медицинскую помощь.

Проводить тестирование планируется не только среди школьников, но и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.