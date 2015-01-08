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С 2015 года белорусских школьников и студентов начнут тестировать на предрасположенность к наркотикам и алкоголю

08 января 2015 07:33
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Новости Беларуси. С 2015 года белорусских школьников начнут тестировать на предрасположенность к наркотикам и алкоголю. Порядок проведения специального анкетирования и последующего медицинского осмотра утвердили в Министерствах образования и здравоохранения.

Дети до 14 лет будут проходить тесты только с согласия родителей или законного представителя. По результатам анкетирования при необходимости ребенку окажут медицинскую помощь.

Проводить тестирование планируется не только среди школьников, но и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наркотики

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