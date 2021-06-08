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Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро

08 июня 2021 14:47
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Новости Беларуси. Основа устойчивости национальной экономики – выпуск инновационной и востребованной продукции. В Минске вручили премии правительства в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро-1

Стать лауреатом непросто. 8 июня престижную национальную награду получили 13 организаций. Соискателей было почти в 10 раз больше. Это предприятия различных сфер экономики. Быть лучшим для одних – значит держать марку (знак качества подтвердили 22 структуры), для других – долгожданная награда, за которой стоит разработка новых методов производства, современный менеджмент и внедрение инновационных систем.

​«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?

Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро-4

Среди лучших – Брестская областная клиническая больница, завод «БЕЛДЖИ», Витебское вагонное депо. В номинации «Лидер качества» победу одержали агрокомбинат «Дзержинский», Кобринский маслодельно-сыродельный завод и Витебская бройлерная птицефабрика. Оценивают участников по нескольким критериям – это и стратегия, и работа с персоналом, и бизнес-развитие, и запросы от потребителей. Выбран также лучший менеджер по качеству и научно-исследовательская работа среди студентов в области контроля качества.

Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро-7

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Мировые тенденции заставляют или подталкивают всех нас к установлению новых подходов, новых требований. Если вчера мы говорили, что поставить новую продукцию на рынок это занимает годы, то теперь мы все понимаем, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен нашему потребителю, сделать его в максимально короткие сроки и выпустить на рынок. Иначе ты не конкурентоспособен. Вот такие подходы заложены в новой нашей программе по реализации конкурса Премии правительства в области качества.

За время существования конкурса его лауреатами стали свыше 240 организаций. Следующий конкурс пройдет с внедрением пилотных стандартов оценки качества. Новые подходы станут стимулом и мотивацией развития для предприятий Беларуси.

# Госнаграды # общество # Валентин Татарицкий # Фотофакт

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