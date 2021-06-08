Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро

Стать лауреатом непросто. 8 июня престижную национальную награду получили 13 организаций. Соискателей было почти в 10 раз больше. Это предприятия различных сфер экономики. Быть лучшим для одних – значит держать марку (знак качества подтвердили 22 структуры), для других – долгожданная награда, за которой стоит разработка новых методов производства, современный менеджмент и внедрение инновационных систем.

Среди лучших – Брестская областная клиническая больница, завод «БЕЛДЖИ», Витебское вагонное депо. В номинации «Лидер качества» победу одержали агрокомбинат «Дзержинский», Кобринский маслодельно-сыродельный завод и Витебская бройлерная птицефабрика. Оценивают участников по нескольким критериям – это и стратегия, и работа с персоналом, и бизнес-развитие, и запросы от потребителей. Выбран также лучший менеджер по качеству и научно-исследовательская работа среди студентов в области контроля качества.

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Мировые тенденции заставляют или подталкивают всех нас к установлению новых подходов, новых требований. Если вчера мы говорили, что поставить новую продукцию на рынок – это занимает годы, то теперь мы все понимаем, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен нашему потребителю, сделать его в максимально короткие сроки и выпустить на рынок. Иначе ты не конкурентоспособен. Вот такие подходы заложены в новой нашей программе по реализации конкурса Премии правительства в области качества.

За время существования конкурса его лауреатами стали свыше 240 организаций. Следующий конкурс пройдет с внедрением пилотных стандартов оценки качества. Новые подходы станут стимулом и мотивацией развития для предприятий Беларуси.