Председатель Госпогранкомитета: попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении – мы этого не допустили

Новости Беларуси. Вопросы пограничной безопасности всегда находятся под пристальным вниманием Президента. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что граница является зеркалом страны. А уровень охраны государственной границы в Беларуси один из самых высоких в мире. Таким его и нужно поддерживать. В 2020 году благодаря слаженной работе пограничников удалось в два раза снизить количество нарушителей. Вскрыто и пресечено 12 каналов наркотрафика. В целом обстановка на белорусской границе в прошлом году оставалась стабильной и контролируемой.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Прошлый год был особенным. Это сначала пандемия, потом еще обстановка внутренняя Республики Беларусь. Конечно, извне мы тоже испытывали давление, как и пограничники. Я секрет не открою, если скажу, что мы несколько тысяч людей не впустили в Беларусь, которые ехали во втором полугодии с различными намерениями. Это и попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении. Мы этого не допустили. Естественно, это и меньшее движение транспортных средств, за исключением грузовиков. Я вам скажу: граница – живой организм. Сегодня на участке спокойно, завтра – оперативная обстановка. Александр Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно